Krize karşı mücadele panelinde ortak mücadele çağrısı

Tuzla-Pendik Kriz Karşıtı Platform, Esenyalı Ahmet Yesevi Mahallesindeki Erzincan Elaldı Derneğinde “Krize Karşı Neler Yapmalıyız, Emekçileri Nasıl Bir Gelecek Bekliyor?” başlıklı bir panel düzenledi. Panele DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve KHK ile üniversiteden ihraç edilen akademisyen Özgür Müftüoğlu konuşmacı olarak katıldı.

Panelin açılış konuşmasını DİSK Limter-İş Genel Başkanı Kanber Saygılı yaptı. Ülkenin pek çok yerinde devam eden işçi direnişlerine dikkat çeken Saygılı, krizle işten atmaların yoğunlaştığını söyledi; Esenyalı gibi emekçilerin yoğun yaşadığı bir bölgede kriz paneli düzenlemenin önemli olduğunu ifade etti.

Saygılı’nın ardından konuşan Özgür Müftüoğlu, işçi ve emekçilerin krizle doğrudan sistemle yüz yüze kaldığını ifade etti. Ancak tek başına bunun bir fırsat olmadığını söyleyen Müftüoğlu, krizle devletin işçi ve emekçilerden topladıkları tüm fonları patronların hizmetine sunduğuna dikkat çekti. Kriz öncesi dönemde de taşeronlaştırma, güvencesiz çalışma ve iş kazalarının arttığına değinen Müftüoğlu, kriz olmadığı dönemlerde de hak gasplarının yaşandığını belirtti.

'MÜCADELE İÇİN KRİZİ BEKLEMEMELİYİZ'

Bu açıdan kesintisiz bir mücadelenin önemli olduğunu söyleyen Müftüoğlu, bütün bu mücadeleyi verirken işçilerin bir sınıf olarak örgütlenmesinin de önemine vurgu yaptı. Patronların da sınıf olarak örgütlendiği için güçlü olduğunu ifade eden özgür Müftüoğlu, “Derdimiz krizi önlemek değil, krizin derinleşmesini sağlamaktır. Çünkü bütün bu sorunların kaynağı kapitalist sistemdir. Sendikalara çok büyük görevler düşüyor. Sendikalar işçileri sisteme karşı eğitmeli ve mücadelenin bir parçası olarak kazanmalıdır” dedi.

Kitlelerin neoliberal politikalara ikna edilemediğine dikkat çeken Müftüoğlu, bu nedenle baskı ve otoriter yönetimlerin arttığını söyledi. Sarı yeleklilere, havalimanı işçilerine uygulanan şiddeti ve grev yasaklarını hatırlatan Müftüoğlu, “Bu güçten korktukları için baskı ve sindirme politikaları uyguluyorlar. Kriz kapitalizmin tüm makyajlı halini süpürüp pisliğini açığa çıkarır. Emekçileri kapitalist sistemle yüzleşmelerinin daha da net görüleceği bir dönemdeyiz. Bize düşen bu çelişkileri yaygın bir ajitasyonla bir araya gelişlerin önünü açmak.”

‘KRİZE KARŞI MÜCADELE MEMLEKET MESELESİ’

Müftüoğlu’nun ardından konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise kriz ilk konuşulduğunda kabul etmeyenlerin krizin baş sorumluları olduğunu söyledi. Yıllardır hükümetin aldığı tüm borçları üretime aktarmayıp betona gömdüğünü söyleyen Çerkezoğlu, “Krizin bedelini biz işçilere ödetmelerine izin vermeyeceğiz. Zaten uyguladıkları bu politikaların sonuçlarını uzun bir süredir yaşamaktayız. Yıllardır uyguladıkları ekonomi politikalarını sonucunu yaşıyoruz. Yüksek enflasyon ve döviz kuruyla başlayan kriz şu an artan işsizlikle kendini daha da belirgin hale getirdi. Krizler bir karar aşamasıdır. Sermaye ve iktidar kararını vermiştir. Yeni Ekonomik Platform da göstermiştir ki krizi fırsata dönüştürmeyi çalışacaklar. Peki işçi sınıfımız olarak biz ne yapacağız? Asıl önemli olan bu” dedi.

70’i aşkın kurum ile birlikte krize karşı birlikte mücadele başlattıklarını söyleyen Çerkezoğlu, talepleri şu şekilde sıraladı:

Artan enflasyondan etkilenen ücretlerin yükseltilmesi

Asgari ücretin vergi kapsamı dışında bırakılması

Artan işsizlik karşısında işten atmaların yasaklanması

Temel tüketim maddelerine yapılan zamların gri çekilmesi

Kriz dönemlerinde halkı mağdur etmeyecek politikaların hayata geçirilmesini isteyen Çerkezoğlu, ancak siyasi iktidarın tercihini patronlardan yana kullandığını söyledi:

“Krize karşı mücadele memleket meselesidir. Krize karşı mücadele bir demokrasi mücadelesidir, barış mücadelesidir. Bu mücadele bu ülkenin geleceğini kurma mücadelesidir. Emeğin Türkiye’sini kurma mücadelesidir.”

Önümüzdeki süreçte bir toplumsal sözleşme açıklayacaklarını belirten Çerkezoğlu, “Sözleşmeyi bütün halkımızla paylaşıp bu politikaların hayata geçirmenin mücadelesini vereceğiz” dedi. Emeklilikte yaşa takılanlara da değinen Arzu çerkezoğlu, “Onların mücadelesini kendi mücadelemiz olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Panel konuşmaların ardından soru-cevap bölümü ile sona erdi. (İstanbul/EVRENSEL)