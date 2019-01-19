Fransa'da öfke dinmedi: Sarı yeleklilerin eylemleri 10. haftasında

Fransa'da akaryakıt zamları ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak kasım ayında başlayan ve daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin istifası talebiyle yaygınlaşan sarı yeleklilerin eylemleri 10'uncu haftasında da devam ediyor. (AA)

Fotoğraf: AA

Fotoğraf: AA

Fotoğraf: AA

Fotoğraf: AA

Fotoğraf: AA

Fotoğraf: AA

Fotoğraf: AA

6 soruda 'Sarı Yelekliler' hareketi

Fransa’da son durum: Macron ‘tartışıyor’, Sarı Yelekliler yürüyor

Fransa’da sarı yeleklilere ilişkin müzakere toplantıları başladı