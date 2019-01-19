19 Ocak 2019 17:18
Fransa'da öfke dinmedi: Sarı yeleklilerin eylemleri 10. haftasında
Fransa'da hükümetin istifası talebiyle ülke genelinde süren sarı yeleklilerin eylemleri 10. haftasında da devam ediyor.
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Fransa'da akaryakıt zamları ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak kasım ayında başlayan ve daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin istifası talebiyle yaygınlaşan sarı yeleklilerin eylemleri 10'uncu haftasında da devam ediyor. (AA)
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