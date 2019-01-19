19 Ocak 2019 16:56

"Gazeteci Orhan Karaağar’ın katilleri Agos’un önünde de ortaya çıktı"

Özgür Gündem Gazetesi Çalışanı Orhan Karaağar, öldürülüşünün 26’ncı yıl dönümünde Van Hacıbekir Mezarlığındaki kabri başında anıldı.

"Gazeteci Orhan Karaağar’ın katilleri Agos’un önünde de ortaya çıktı"

Öldürülen Gazeteci Orhan Karaağar mezarı başında anıldı | Fotoğraf: MA

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    Van’da 2 Nisan Caddesi üzerinde bir inşaatta 19 Ocak 1993 yılında öldürülen Özgür Gündem Gazetesi Çalışanı Orhan Karaağar, 26’ncı ölüm yıl dönümünde Hacıbekir Mezarlığındaki kabri başında anıldı. Anmaya Karaağar’ın ailesi ve meslektaşları katıldı.

    Anmada konuşan Gazeteci Adnan Bilen, 26 yıldır Karaağar’ın faillerinin ortaya çıkması için ailesi ve gazetecilerin mücadele ettiğini ancak katillerin ortaya çıkarılmadığını hatırlattı. Bilen, şunları dile getirdi: Orhan arkadaşımız karanlık güçler tarafından katledildi ve o karanlık güçler halen aynı yapılar tarafından korunmaya devam ediyor. Orhan arkadaşımız 26 yıl önce bugün bu güçler tarafından katledildi. Son 16 yıllık süreçte de baskılar aynı şekilde devam etti. Bu süreçte de gazetelerimiz, televizyonlarımız kapatıldı, halka canı pahasına haber ulaştıran arkadaşlarımız tutuklanarak hapis cezalarına çarptırıldı.

    Bugün ölüm yıl dönümü olan Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’i de anan Bilen, “Yıllardır dillendirdiğimiz ‘Fail cinayet işlediği yere geri döner’ sözü Hrant Dink cinayetinde tekrar ortaya çıkmıştır. Orhan ve diğer arkadaşlarımızı katledenler ortaya çıkarılmış olsa, bu karanlık güçler deşifre edilmiş olsaydı bu kez Agos’un önünde ortaya çıkıp Hrant’ı katletmezdi. Bu vesile ile Orhan Karaağar ve Hrant Dink şahsında tüm basın şehitlerini minnetle anıyor, yaktıkları o meşaleyi daima gür tutacağımızın sözünü veriyoruz” diyerek konuşmasını tamamladı.  Anma, Karaağar’ın mezarına karanfillerin bırakılması ile son buldu. (Van/MA)

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