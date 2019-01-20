20 Ocak 2019 08:25

Finlandiya’nın bebek kutularından işçi sömürüsü çıktı

Finlandiya’da, devletin hamile kadınlara dağıttığı bebek kutularındaki malzemelerin işçi cehennemleri olarak anılan ülkelerde üretildiği raporlandı.

Finlandiya’nın bebek kutularından işçi sömürüsü çıktı

Finlandiya'da çocuğu olan kadınlara dağıtılan annelik paketi | Fotoğraf: Visa Kopu/Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)

    • Paylaş

    Murat KUSEYRİ
    Stockholm

    Finlandiya’da, devletin hamile kadınlara bedava dağıttığı bebek kutularından işçi hakları ihlalleri ve kapitalizmin vahşi sömürüsü çıktı.

    Devletin ürünü satın aldığı şirketlerin etik kurallar ve insan haklarına uyup uymadıklarını araştıran Finnwatch’un raporu, Finlandiya’nın ebeveyn olacak kişilere dağıttığı "Annelik Kutusu"nda yer alan giysi ve diğer malzemelerin işçi cehennemleri olarak anılan Çin, Pakistan, Hindistan ve Bangladeş gibi ülkelerde üretildiğini gösterdi.

    İHLALLERİ TEK TEK TESPİT ETTİLER

    Finnwatch’un yayımladığı raporda, 2018 yılında hamile kadınlara dağıtılan bebek kutularında bulunan 63 parça eşyadan 13’ünün Çin’de üretildiği belirtildi. Kutuda bulunan ürünlerden 12’si işçilerin yasalara aykırı olarak fazla çalışmaya zorlandıkları, ücretlerin düşük ve iş güvenliğinin olmadığı fabrikalardan satın alındı.

    Bebek kutularına eşya sağlayan 18 şirketten 2’si Finnwatch’un yaptığı araştırmaya katılmayı reddetti. Kutuda bulunan 21 parça eşyanın satın alındığı Jutta Product adlı şirket ürünlerin nasıl ve hangi koşullar altında üretildiği sorularını yanıtlamadı.

    İŞÇİLERİN AYLIK ÜCRETİ 61 AVRO

    Bangladeş’teki Basic Fashions fabrikasında işçiler 61 avro (yaklaşık 373 lira) aylık ücretle çalıştırılıyor. Finnwatch’ın yaptığı araştırma işçilere zorla fazla mesai yaptırıldığını, bazı işçilerin 20-25 gün boyunca izin verilmeksizin çalıştırıldıklarını gösterdi.

    Şirketlerin çoğunluğu fabrikalarda kullanılan ham maddelerin nereden temin edildiğini bilmediğini söyledi.

    Yazılı bir açıklama yapan Finnwatch’un temsilcilerinden Sonja Vartiala, ham madde elde edilmesi sırasında ciddi insan hakları ihlallerinin yaşandığını hatırlatarak “Pamuk üretiminde çocuk işçi kullanımı, zorla çalıştırma ve zehirlenerek yaşamını yitirme riskleri var. Buna rağmen kutuda bulunan tekstil ürünlerinden sadece birinin pamuk sorumluluk sertifikası bulunuyor” dedi.

    SORUMLU EMEKLİLİK KURUMU

    Bebek kutularındaki ürünlerin satın alınması ve ailelere dağıtımından Halk Emeklilik Kurumu (FPA) sorumlu. Finnwatch, FPA’nın belirlediği satın alma kriterleri ve rekabet kurallarının bebek kutularında yer alan ürünlerin üretimde ve taşınmasında  şeffaflık olmamasını beraberinde getirdiğini söylüyor. FPA’nın rekabet anlayışına son verilmesi durumunda düşük fiyatla alınacak eşyalar yerine "sorumlu üretilen" mallar alınabileceğini belirtiyor.

    Finnwatch’ın eleştirilerine FPA yazılı bir açıklama yaparak yanıt verdi. Araştırmaları önemsediklerini söyleyen FPA’nın "Annelik Kutusu" Şefi Johanna Aholainen, “Annelik Kutusu, Finlandiyalıların onur duydukları önemli bir sosyal buluştur. FPA, kriterleri sorumluca yerine getirmek için çalışıyor. Bundan dolayı Finnwatch’la iş birliği yapmak ve raporda belirtilen tavsiyeleri yerine getirmek önemli” dedi.

    Aholainen, 1 yıl önce alımların daha sorumlu bir biçimde yapılması için başlattıkları çalışmayı sürdürdüklerini söyledi.

    ANNELİK KUTULARI 1938’DEN BERİ DAĞITILIYOR

    Maddi durumu iyi olmayan hamile kadınlara destek amacıyla 1937 yılında Annelik Yardım Yasası kabul edildi. 1938 yılından itibaren hamile olduklarını belgeleyen kadınlara isteklerine göre Annelik Kutusu veya 450 mark verilmeye başlandı.

    Kadınların rapor almak için sağlık kurumlarına başvurmaları, böylelikle doğumlarda anne ve bebeklerin ölüm veya sakatlanmalarını engellemek amaçlandı.

    Nüfus artışını teşvik etmek için yapılan Annelik Kutusu yardımları, 1949 yılından itibaren maddi durumundan bağımsız tüm hamile kadınlara yapılmaya başladı. Günümüzde hamile kadınlara yılda 40 bini Annelik Kutusu olmak üzere 60 bin annelik destek yardımı yapılıyor.

    2018 yılında verilen kutularda çocukların kullanımı için 63 parça giyecek, oyuncak, çarşaf ve bez gibi ürünler bulunuyordu. Kutuyu almak istemeyen kadınlara ise 170 avro ödeme yapılıyor. İkiz sahibi olan annelere 3, üçüz sahibi olan annelere de 6 Annelik Kutusu ya da kutuların tutarında ödeme yapılıyor.

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Mimarlar Odası Ankara Şubesi: Şehir hastaneleri sağlık sistemine zıt
    SONRAKİ HABER

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan tehlikeli açıklar
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Yandaş sendikalardan istifalar ne anlama geliyor?

     Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    Almanya’da Türkiyeli işçiler, Türkiye’de Suriyeli işçiler

     Dr. Murat ÖZVERİ
    Dr. Murat ÖZVERİ

    Soma ve işçinin yaşamı pahasına gerçekleştirilen üretimin aklanması

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Müzelerimiz - 4
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan tehlikeli açıklar
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan tehlikeli açıklar

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Kılıçdaroğlu'ya yapılan saldırıya ilişkin konuştu: Şapkasını önüne alıp muhasebe yapması gerekir.

    GÜNCELLENDİ
    Ukrayna başkanlık seçimleri: Bir oligark gitti, diğeri geldi
    Ukrayna başkanlık seçimleri: Bir oligark gitti, diğeri geldi

    Ukrayna’da seçimleri Komedyen Zelenskiy kazandı. Zelenskiy’nin arkasında oligark Kolomosky var.

    GÜNCELLENDİ
    Ankara Valiliği: Sopa iddiasıyla ilgili bir bilgiye ulaşamadık
    Ankara Valiliği: Sopa iddiasıyla ilgili bir bilgiye ulaşamadık

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Olay sırasında hazırlanmış sopalar bile dağıtılıyordu" sözleri üzerine Ankara Valiliğinden açıklama geldi.

    Avcılar Belediyesi işçileri: İşçi sınıfı kendi hikayesini yazmalı
    Avcılar Belediyesi işçileri: İşçi sınıfı kendi hikayesini yazmalı

    Belediye-İş Sendikası İstanbul 2 No’lu Şube üyesi işçiler: Kıdem tazminatı kırmızı çizgimizdir ve fona devredilmesini asla kabul etmiyoruz

    Ahmet Davutoğlu’nun çıkışı: Meydan okumadan meydana çıkmak
    Ahmet Davutoğlu’nun çıkışı: Meydan okumadan meydana çıkmak

    Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı açıklamayı değerlendirdi.

    Türkiye’de çocuğun da adı yok: AKP iktidarında çocuk olmak
    Türkiye’de çocuğun da adı yok: AKP iktidarında çocuk olmak

    CHP Milletvekili Tekin Bingöl, 23 Nisan dolayısıyla AKP döneminde yaşanan çocuk hakkı ihlalleri raporunu açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    Kılıçdaroğlu'ya yumruk atan Sarıgün'ün gözaltı süresi uzatıldı
    Kılıçdaroğlu'ya yumruk atan Sarıgün'ün gözaltı süresi uzatıldı

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ya yumruk atan AKP üyesi Osman Sarıgün'ün Çubuk Jandarma Komutanlığı’ndaki sorgusu sürüyor.

    GÜNCELLENDİ
    YSK, İstanbul itirazını görüşmeye yarın devam edecek
    YSK, İstanbul itirazını görüşmeye yarın devam edecek

    YSK, AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin iptali ve yenilenmesi istemiyle yaptığı olağanüstü itirazını görüşmeye yarın devam edecek.

    GÜNCELLENDİ
    Süper Lig'de 29. hafta sonuçları ve son 5 haftaya bakış
    Süper Lig'de 29. hafta sonuçları ve son 5 haftaya bakış
    GÜNCELLENDİ
    ‘Üç Büyükler’in küme düşme korkusu yaşadığı sezonlar
    ‘Üç Büyükler’in küme düşme korkusu yaşadığı sezonlar
    GÜNCELLENDİ
    NBA Play-Off | İlk tur maçlarında son durum
    NBA Play-Off | İlk tur maçlarında son durum
    Şair İsmail Afacan: Şiirde amacım emek denizine varmak
    Şair İsmail Afacan: Şiirde amacım emek denizine varmak
    Beşiktaş’ın arkeolojik katmanları ortaya çıkarıldı
    Beşiktaş’ın arkeolojik katmanları ortaya çıkarıldı
    41. Uluslararası Moskova Film Festivali başladı
    41. Uluslararası Moskova Film Festivali başladı
    Meslek odaları, Mansur Yavaş’tan nasıl bir kent istediklerini anlattı
    Meslek odaları, Mansur Yavaş’tan nasıl bir kent istediklerini anlattı

    Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası: 25 yıldır Ankara’nın çevre düzeni planı yok. 

    GÜNCELLENDİ
    Bayhan: Hükümet ne yaptı ki, vatandaş Kılıçdaroğlu’ya saldırabildi?
    Bayhan: Hükümet ne yaptı ki, vatandaş Kılıçdaroğlu’ya saldırabildi?

    EMEP MYK Üyesi İskender Bayhan Kılıçdaroğlu'ya dönük saldırıyı yorumladı.

    Bahçeli: Kimse olayların gizli faili olarak partimizi gösteremez
    Bahçeli: Kimse olayların gizli faili olarak partimizi gösteremez

    Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu'ya yönelik saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, saldırıya uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu'yu suçlamayı sürdürdü.

    Özgür Özel: "Türkiye ittifakı" söyleminin samimiyetsizliği anlaşıldı
    Özgür Özel: "Türkiye ittifakı" söyleminin samimiyetsizliği anlaşıldı

    CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel Evrensel'e konuştu: Erdoğan, Türkiye ittifakında samimiyse bakanları görevden alsın.

    GÜNCELLENDİ
    İstanbul Tabip Odası: Cerrahpaşa kasıtlı olarak ihmal ediliyor
    İstanbul Tabip Odası: Cerrahpaşa kasıtlı olarak ihmal ediliyor

    İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Osman Öztürk: Cerrahpaşa’da idrar tahlilleri bile yapılamıyor.

    Dünya işçileri 1 Mayıs’a hazırlanıyor
    Dünya işçileri 1 Mayıs’a hazırlanıyor

    Pakistan’dan ABD’ye, Almanya’dan Ekvador’a, Arjantin’den Yunanistan’a dünyanın dört bir yanında işçiler 1 Mayıs için hazırlıklarını sürdürüyor.

    İHD Kadın Komisyonu'ndan tepki: Annelere karşı suç işlenmiştir
    İHD Kadın Komisyonu'ndan tepki: Annelere karşı suç işlenmiştir

    Gebze ve Kızıltepe’de çocukları açlık grevlerinde olan annelere yönelik polis saldırısına tepkiler sürüyor.

    GÜNCELLENDİ
    CHP, Kılıçdaroğlu'ya yönelik saldırıyı 81 ilde kınadı
    CHP, Kılıçdaroğlu'ya yönelik saldırıyı 81 ilde kınadı

    CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'ya yönelik saldırı ve linç girişimini 81 ilde, saat 12.00'de eş zamanlı basın açıklamalarıyla kınadı.

    205 kurumdan açlık grevlerinin sonlandırılması için hükümete çağrı
    205 kurumdan açlık grevlerinin sonlandırılması için hükümete çağrı

    Diyarbakır'da 78'liler Derneği Girişimi, 205 kurumun hükümete yönelik "açlık grevindekilerin talepleri karşılansın" çağrısını basınla paylaştı.

    Cumhuriyet yazarları yeniden hapse girmeden önce açıklama yaptı
    Cumhuriyet yazarları yeniden hapse girmeden önce açıklama yaptı

    Yeniden cezaevine girecek olan gazeteciler, "Size dışarıda bize içeride kolay gelsin" dediler.

    Ankara’da 18 kurum Süleyman Soylu ve Hulusi Akar'ı istifaya çağırdı
    Ankara’da 18 kurum Süleyman Soylu ve Hulusi Akar'ı istifaya çağırdı

    Ankara’da 18 kurum, Kemal Kılıçdaroğlu’ya yapılan saldırıda sorumlulukları olduğu gerekçesiyle Süleyman Soylu ve Hulusi Akar'ı istifaya çağırdı.

    HDP'den Kemal Kılıçdaroğlu'ya geçmiş olsun ziyareti
    HDP'den Kemal Kılıçdaroğlu'ya geçmiş olsun ziyareti

    HDP, Ankara'nın Çubuk ilçesindeki asker cenazesi sırasında saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yu ziyaret etti.

    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu açıklaması: Protesto, şiddete dönüştü
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu açıklaması: Protesto, şiddete dönüştü

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'ya saldırıya dair saatler sonra konuştu ve "Şiddetin ve terörün her türüne karşıyız" dedi.

    Süleyman Soylu, saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu'yu suçladı
    Süleyman Soylu, saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu'yu suçladı

    Süleyman Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'ya saldırıya dair açıklamasında, "HDP ile ortaklık" hatırlatması yaptı "Milletin hafızası unutmamaktadır" dedi.

    Davutoğlu: Cumhurbaşkanlığı, toplumun yarısıyla kopuş yaşıyor
    Davutoğlu: Cumhurbaşkanlığı, toplumun yarısıyla kopuş yaşıyor

    Yeni parti kurma girişimleri içerisinde olduğu belirtilen Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, yerel seçim ve siyasi gündeme dair değerlendirmede bulundu.

    Ambarlı liman işçileri: Patronun sözüne kanarsak kaybeden biz oluruz
    Ambarlı liman işçileri: Patronun sözüne kanarsak kaybeden biz oluruz

    Ambarlı liman işçileri 1 Mayıs'a gelinen günlerde örgütlenmeleri üzerindeki baskıları Evrensel'e yazdıkları mektupla anlattı.