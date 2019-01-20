Finlandiya’nın bebek kutularından işçi sömürüsü çıktı

Murat KUSEYRİ

Stockholm

Finlandiya’da, devletin hamile kadınlara bedava dağıttığı bebek kutularından işçi hakları ihlalleri ve kapitalizmin vahşi sömürüsü çıktı.

Devletin ürünü satın aldığı şirketlerin etik kurallar ve insan haklarına uyup uymadıklarını araştıran Finnwatch’un raporu, Finlandiya’nın ebeveyn olacak kişilere dağıttığı "Annelik Kutusu"nda yer alan giysi ve diğer malzemelerin işçi cehennemleri olarak anılan Çin, Pakistan, Hindistan ve Bangladeş gibi ülkelerde üretildiğini gösterdi.

İHLALLERİ TEK TEK TESPİT ETTİLER

Finnwatch’un yayımladığı raporda, 2018 yılında hamile kadınlara dağıtılan bebek kutularında bulunan 63 parça eşyadan 13’ünün Çin’de üretildiği belirtildi. Kutuda bulunan ürünlerden 12’si işçilerin yasalara aykırı olarak fazla çalışmaya zorlandıkları, ücretlerin düşük ve iş güvenliğinin olmadığı fabrikalardan satın alındı.

Bebek kutularına eşya sağlayan 18 şirketten 2’si Finnwatch’un yaptığı araştırmaya katılmayı reddetti. Kutuda bulunan 21 parça eşyanın satın alındığı Jutta Product adlı şirket ürünlerin nasıl ve hangi koşullar altında üretildiği sorularını yanıtlamadı.

İŞÇİLERİN AYLIK ÜCRETİ 61 AVRO

Bangladeş’teki Basic Fashions fabrikasında işçiler 61 avro (yaklaşık 373 lira) aylık ücretle çalıştırılıyor. Finnwatch’ın yaptığı araştırma işçilere zorla fazla mesai yaptırıldığını, bazı işçilerin 20-25 gün boyunca izin verilmeksizin çalıştırıldıklarını gösterdi.

Şirketlerin çoğunluğu fabrikalarda kullanılan ham maddelerin nereden temin edildiğini bilmediğini söyledi.

Yazılı bir açıklama yapan Finnwatch’un temsilcilerinden Sonja Vartiala, ham madde elde edilmesi sırasında ciddi insan hakları ihlallerinin yaşandığını hatırlatarak “Pamuk üretiminde çocuk işçi kullanımı, zorla çalıştırma ve zehirlenerek yaşamını yitirme riskleri var. Buna rağmen kutuda bulunan tekstil ürünlerinden sadece birinin pamuk sorumluluk sertifikası bulunuyor” dedi.

SORUMLU EMEKLİLİK KURUMU

Bebek kutularındaki ürünlerin satın alınması ve ailelere dağıtımından Halk Emeklilik Kurumu (FPA) sorumlu. Finnwatch, FPA’nın belirlediği satın alma kriterleri ve rekabet kurallarının bebek kutularında yer alan ürünlerin üretimde ve taşınmasında şeffaflık olmamasını beraberinde getirdiğini söylüyor. FPA’nın rekabet anlayışına son verilmesi durumunda düşük fiyatla alınacak eşyalar yerine "sorumlu üretilen" mallar alınabileceğini belirtiyor.

Finnwatch’ın eleştirilerine FPA yazılı bir açıklama yaparak yanıt verdi. Araştırmaları önemsediklerini söyleyen FPA’nın "Annelik Kutusu" Şefi Johanna Aholainen, “Annelik Kutusu, Finlandiyalıların onur duydukları önemli bir sosyal buluştur. FPA, kriterleri sorumluca yerine getirmek için çalışıyor. Bundan dolayı Finnwatch’la iş birliği yapmak ve raporda belirtilen tavsiyeleri yerine getirmek önemli” dedi.

Aholainen, 1 yıl önce alımların daha sorumlu bir biçimde yapılması için başlattıkları çalışmayı sürdürdüklerini söyledi.

ANNELİK KUTULARI 1938’DEN BERİ DAĞITILIYOR

Maddi durumu iyi olmayan hamile kadınlara destek amacıyla 1937 yılında Annelik Yardım Yasası kabul edildi. 1938 yılından itibaren hamile olduklarını belgeleyen kadınlara isteklerine göre Annelik Kutusu veya 450 mark verilmeye başlandı.

Kadınların rapor almak için sağlık kurumlarına başvurmaları, böylelikle doğumlarda anne ve bebeklerin ölüm veya sakatlanmalarını engellemek amaçlandı.

Nüfus artışını teşvik etmek için yapılan Annelik Kutusu yardımları, 1949 yılından itibaren maddi durumundan bağımsız tüm hamile kadınlara yapılmaya başladı. Günümüzde hamile kadınlara yılda 40 bini Annelik Kutusu olmak üzere 60 bin annelik destek yardımı yapılıyor.

2018 yılında verilen kutularda çocukların kullanımı için 63 parça giyecek, oyuncak, çarşaf ve bez gibi ürünler bulunuyordu. Kutuyu almak istemeyen kadınlara ise 170 avro ödeme yapılıyor. İkiz sahibi olan annelere 3, üçüz sahibi olan annelere de 6 Annelik Kutusu ya da kutuların tutarında ödeme yapılıyor.