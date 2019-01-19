Ekoloji Birliği: Amaç çevre koruma değil devlete para kazandırma

Ekoloji Birliği plastik torbaların marketler parayla satılmasının devlete para kazandırmaktan öte bir amaca hizmet etmeyeceğini açıkladı. Birlik, çevre sorunlarına bütüncül yaklaşmanın önemine vurgu yaptı.

Türkiye genelinde 60’a yakın yerel çevre örgütünü temsil eden Ekoloji Birliği içinde poşetleri paralı yapan torba kanun değişikliği ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Plastik atıkların, günümüzün en büyük çevre sorunlarından biri haline geldiğinin altının çizildiği açıklamada, buna çözüm bulma arayışında olan ülkeler, plastik atıkların azaltılmasına yönelik ciddi uygulamalar geliştirdikleri belirtildi. Ülkemizde 2019 yılı ile birlikte yürürlüğe giren kanun değişikliği ile poşetlerin ücretli olarak satılmaya başlandığını belirten Ekoloji Birliği, “Gönül isterdi ki bu kanun değişikliği, plastiklerin çevresel etkilerini azaltmak için yapılan kapsamlı bir çalışmanın ürünü olsun. Ancak böyle olmadı. AKP Hükümetlerinin alışık olduğu biçimde farklı konu ve içeriklerde kanun değişikliklerinin bir arada yapıldığı, torba kanun değişikliği ile ücretli poşetler yaşamımıza girdi” dedi.

AKP EN BÜYÜK ÇEVRE SORUNU OLARAK POŞETİ Mİ GÖRDÜ?

“Büyük bir çevre kirliliğinin yaşandığı ülkemizde AKP hükümeti, çevre kirliliğini oluşturan en büyük sorun olarak poşetleri mi görmüştü?” sorusunu yönelten Ekoloji Birliği, 10 Aralık 2018’de kanunun poşetlerden devlete para kazandıracak biçimde tasarlandığını ifade etti. “Geri kazanım katılım payı” olarak adlandırılarak devlete yaratılan gelirin, devletin kasasında nasıl harcanacağı dahi belirlenmediğini aktaran Ekoloji Birliği, bu ek gelirin, geri kazanım amacı dışında, devletin açıklarını kapatmak için harcanacağını dile getirdi.

‘ÇEVRECİ’ DENİLEN KANUNUN BAZI MADDELERİ ÇEVRE DÜŞMANI

Poşetleri ücretlendirerek çevreci bir uygulama gibi gösterilen Kanun Değişikliği'nde yer alan bazı maddelerin, çevreye geri dönüşsüz zararlar verecek türden olduğuna işaret eden Ekoloji Birliği açıklamasında, bu maddelerden birkaç örnek de verildi:

Denizlerimiz yenilenebilir enerji alanı haline getirildi.

Kirletme bedeli, emisyon ücreti gibi adlar altında devlete yeni para kaynakları yaratıldı.

Amacından saptırılan Kyoto Protokolü hükümlerinden biri olan ‘karbon ticareti’ni başlatacak mekanizmaların yaratılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yetki verildi.

Çıkarılan kanunun, gerekli ön çalışma ve düzenlemeler yapılmadığı için birçok eksiklik barındırdığına dikkat çekilen açıklamada, kanun değişikliğinin, şirketleri, vatandaşı atıkların geri dönüşüme zorlayıcı hiç bir hüküm içermediğinin altı çizildi.

ŞİRKETLERE DİKENSİZ GÜL BAHÇESİ YARATMA ÇABASI

Plastik atıkların büyük çoğunluğunun su ve içecek ambalaj atıklarında oluştuğuna dikkat çekilen açıklamada, “Naylon poşeti ücretlendiren bu kanun değişikliğinde, şişelerin de dahil olduğu plastik atıklar için depozito uygulaması 2021 yılına kadar ertelendi. Biz Ekoloji Birliği olarak bu girişimi, Türkiye'de son yıllarda hep yapıldığı gibi zamanı geldiğinde bu süreyi daha ileri bir tarihe öteleyerek şirketler için dikensiz gül bahçesi yaratma çabalarının bir adımı olarak değerlendiriyoruz. Bununla birlikte kanun değişikliği alelacele hazırlandığı için vatandaşın para verip alacağı poşetlerin üzerinde şirket reklamlarının kaldırılması hiç akla getirilmediği anlaşılıyor” denildi.

TÜM PLASTİK VE PETLERİN KULLANIMI YASAKLANMALI

Çevre sorunlarının bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekliliğine vurgu yapılan Ekoloji Birliği açıklamasında, “Havamız, suyumuz, toprağımız kirletilirken, temiz değilken, doğal ve tarım alanlarımız yok edilirken çıkartılan bu kanun değişikliği poşetleri devlete para kazanma aracı olmaktan başka bir amaca hizmet etmeyecektir. Yalnızca plastik poşetlerin değil, zorlayıcı önlemler alınarak tüm plastiklerin ve petlerin kullanımının azaltılması gerektiğine inanıyoruz” görüşleri ifade edildi. (HABER MERKEZİ)

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