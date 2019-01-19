Erdoğan, AKP’nin Samsun il ve ilçe adaylarını açıkladı
AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Samsun il ve ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.
Fotoğraf: AA
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, AKP Samsun Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, Samsun adaylarını şöyle açıkladı:
- Ondokuzmayıs: Osman Topaloğlu
- Atakum: Zihni Şahin
- Ayvacık: Halil Kalaycı
- Bafra: Hamit Kılıç
- Canik: İbrahim Sandıkçı
- Çarşamba: Halit Doğan
- Havza: Sebahattin Özdemir
- İlkadım: Erdoğan Tok
- Kavak: İbrahim Sarıcaoğlu
- Ladik: Nurhan Yapıcı Özel
- Salıpazarı: Halil Akgül
- Tekkeköy: Hasan Togar
- Terme: Ali Kılıç
- Vezirköprü: İbrahim Sadık Edis
- Yakakent: Hüseyin Kıyma
- Alaçam: İlyas Acar (Cumhur İttifakı kapsamında MHP adayı)
'VEZİRKÖPTÜ KENEVİR EKİMİNİN MERKEZİ OLACAK'
Toplantıda Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan bölümler ise şöyle:
“Ne diyor o meşhur Samsun türküsünde; kara kara kazanlar, kara yazı yazanlar, cennet yüzü görmesin aramızı bozanlar.
Bu yıl Gazi Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı. Bu yıl 19 Mayıs'ı farklı kutlamayı planlıyoruz.
Bay Kemal diyor ki 'Çiftçiler aç, ellerinden toprakları alındı' yahu eline diline dursun. Samsunlu çiftçimize iki katrilyon tutarında tarımsal destek verdik. Bir buçuk milyona yakın tazminata mahkum oldu. İşi gücü yalan. Devam eden mahkemeler var. Onlardan da gelecek. Bunun tazminatlarını ödemek için bir tazminat komisyonu kurdular. Milletvekillerinden toplanan parayla tazminatı ödeyecekler. Onun için rahat rahat yalan söyleyebiliyor. Gençler onun oynayacak mecali de yok bırakın onu kendi haline.
Bay Kemal Almanya'ya gidiyor kimlerle yan yana resim çektiriyor? Avrupa Parlamentosu'nda YPG paçavrasıyla fotoğraf çektirenlerle poz veriyor. Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu.
Samsun Vezirköprü'de kenevir ekimini yoğun bir şekilde sürdüreceğiz. Vezirköprü bu işin merkezi olacak.” (HABER MERKEZİ)
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