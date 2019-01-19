19 Ocak 2019 15:00

Dondurucu soğukta ekmek kavgası

Van’da artan işsizlik nedeniyle yük taşıyıcılarının sayısı da günden güne artıyor. Yük taşıyıcıları 5 lira için gün boyu sokaklarda bekliyor.

Dondurucu soğukta ekmek kavgası

Fotoğraf: MA

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    Van’da işsizlik nedeniyle sayıları günden güne artan yük taşıyıcıları, dondurucu soğuğa rağmen üç tekerlekli arabalarıyla yük taşımak için sokaklarda bekliyor. İşin zorluklarını anlatan yük taşıyıcıları, bazen 5 TL verenlerin bile kendilerine “Para fazla mazot mu kullanıyorsun?” dediklerini söylüyor. İşsiz sayısının her geçen gün arttığı Van’da yaşayan yüzlerce aile, işsizlik yüzünden geçimlerini üç tekerlekli araba ile yük taşıyarak sağlama gayreti içerisinde. Kenti etkisi altına alan çetin kış soğuğuna rağmen gün boyunca kentin sokaklarında bekleyiş halinde olan yük taşıyıcıları, taşıyacakları yük ücretini mesafeye göre belirliyor. Yük taşıyıcılarının dilinden dökülen daha ilk cümle, işsizlik nedeniyle bu zahmete katlandıkları.

    Hasan Polat, yük arabasını işaret edip, “Ben bu arabayla 5 kişilik bir aileye bakıyorum” diyor. Yakın mesafeye 5 TL, daha uzak mesafeler için ise 10 ile 15 TL arasında ücret aldıklarını söyleyen Polat, hamallık yapanların sayısının artmasından şikayetçi. Polat, bunu da “Hangi köşeye gitsen bir grup hamal arabası var. Van’da iş bulamayan herkes hamallık yapıyor. Eskiden motorlu araçlar az olduğu için çok iş yapıyorduk ama son yıllarda herkes artık araç sahibi olduğu için işimiz düştü. Günde bazen 10 TL kazanıyoruz” sözleriyle dile getirdi. 5 yıldır sürekli İŞKUR’a başvurduğunu fakat bir türlü sıranın kendisine gelmediğini aktaran Polat, “İş olanakları olsa kimse hamallık yapmak istemez” dedi. İş olmadığı için geçimini hamallık yaparak sağlamaya çalışan Berhem Akbalık da, her sabah 08.00’de çıktığı evine çoğu zaman taşıyacak yük bulamadan eli boş döndüğünü anlatıyor.

    6 MİLYONDAN FAZLA İŞSİZ VAR

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, işsiz sayısı 3 milyon 788 bin kişi oldu. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Dairesine (DİSK-AR) göre ise, Türkiye’de geniş tanımlı işsiz sayısı 6 milyon 351 bin. (Van/MA)

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