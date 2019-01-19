Kayyımın hizmeti bakım ve onarımdan ibaret

Kayyım yönetimindeki Silopi Belediyesinin faaliyet raporu, sadece bazı araç ve gereç alımları ile menfez onarımları, trafo alımları, güvenlik kameralarının değişimleri ile menfezlere takılan ızgaralardan oluştu.

11 Eylül 2016 tarihinden bu yana kayyım yönetiminde olan ve belediyeye ait değerli arsaların farklı tarihlerde piyasa değerinin çok altında AKP ilçe yöneticileri ve akrabalarına satılarak adeta peşkeş çekildiği belgeleriyle ortaya çıkan Şırnak’ın Silopi Belediyesi, faaliyet raporu açıklandı. Belediyenin resmi internet sitesinde yer alan ve kayyım atamasının ardından yapıldığı belirtilen ‘hizmetler’ 26 madde şeklinde sıralandı.

Belediyenin devlet malzeme ofisinden 2 adet itfaiye aracı, bir adet çekici araç, bir adet Lowbed aracı ve bir adet çöp transfer aracı aldığı belirtilen raporda, eski belediye başkanlığı binasında bulunan kültür merkezinin bakım ve onarım işlerinin tamamlanarak hizmete hazır hale getirildiği bilgisi yer aldı. (Şırnak/MA)