'Kültürel faaliyet çok ama etkinliğe gidecek para yok'

Sansür uygulamalarıyla kıskaca alınmaya çalışılan kültür sanat alanı aynı zamanda ekonomik krizin sonuçlarıyla da karşı karşıya. Buna bağlı olarak temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan yurttaşlar, kültür sanata ulaşmada da giderek güçlük çekiyor.

İstanbul’da kültür ve sanat faaliyetlerine ne derece erişim sağlanabildiğini sokaktaki yurttaş anlattı. Ekonomik krizin sanatsal faaliyetleri lüks hale getirdiğini dile getiren yurttaşlar, “Kültürel faaliyet çok ama bunlara ayıracak para yok” dedi.

‘FİYATLAR OLDUKÇA YÜKSEK’

İstanbul Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğrencisi Utku Şahin, tiyatro biletleri daha pahalı olduğu için sinemayı tercih ettiğini söyledi. Geçtiğimiz yıllarda sinemaya daha sık gittiğini hatırlatan Şahin, şimdilerde ise uygun bilet denk geldikçe film izleyebildiğini söyledi. AVM’lerde bilet fiyatlarının oldukça yüksek olduğuna dikkat çeken Şahin, “Genellikle Kadıköy Rexx, Beyoğlu Sineması gibi alternatif salonları tercih ediyorum. Hem daha iyi filmler gösteriliyor hem de AVM’lere oranla daha uygun fiyatlara izleyebiliyorum” dedi.

İstanbul’da pek çok etkinlik olmasına rağmen gidemediğini ifade eden Emekli Songül Çoşkun şunları söyledi: Ekonomik krizden dolayı çalışamayan genç işsizler var. Benim iş bulmam mümkün değil. Emekli maaşımla da kültür sanat etkinliklerini çok fazla takip edemiyorum. Tiyatrolar özelleştiği için devlet destek vermiyor. Genco Erkal’ın bir oyunu vardı, geçtiğimiz yıl gitmiştim. Bu sene başka bir oyununu gördüm. Gitmeyi çok istedim ama bu kriz koşullarında bir oyuna 70-80 TL veremiyorum tabii”

‘NADİREN KONSERLERE GİDEBİLİYORUZ’

“İstanbul’da kültür faaliyetleri fazla ama bunlara ayıracak para yok” diyen serbest çalışan Mehmet Alpay, “İnsanlar öncelikle barınma, yeme, içme ihtiyacını gideriyor, daha sonra ise giyinme ihtiyacını. Kültür sanat bunlardan sonra geliyor. Ona gelene kadar da para kalmıyor zaten. Daha önceden her hafta sinemaya giderken şimdilerde neredeyse hiç gitmiyoruz. Sinemalar kapandı, alışveriş merkezlerine sıkıştırıldı. Orada da fiyatlar çok yüksek. Çok nadir konserlere falan gidebiliyoruz. Bu tür ihtiyacımızı bir parça televizyondan izleyerek giderebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

‘GENELDE İNTERNETTEN İZLİYORUM’

Aldığı öğrenim kredisiyle okuyan Öğrenci Ceren Kısa, özelleşmenin kültür sanatı olumsuz etkilediğini belirtti. Kısa, sinema ve tiyatroyu çok sevmesine rağmen hayat pahalılığından dolayı her ikisini de takip edemediğini söyledi. Kısa, “En son iki ay önce sinemaya gittim, 17 TL idi. Bu bir öğrenci için çok para. Gitmek istediğim filmlerin internete düşmesini bekliyorum. Genelde internetten izliyorum. Konsere ise hiç gidemiyorum” dedi.

Özel bir hastanede hemşire olan İlkay Serbest ise ekonomik krizin kültür sanat alanında da kendini hissettirdiğini söyledi. Sinemaya, konsere çok fazla bütçe ayıramadığını dile getiren Serbest, “Daha önce sinemaya 10 TL verip gidiyordum. En son bir ay önce 28 liraya gitmiştim. Bazen çok beğendiğim filmler, sanatçılar, tiyatrocular oluyor. Biletlere bakıyorum, fiyatını görünce vazgeçiyorum” diye konuştu. (İstanbul/MA)