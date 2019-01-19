Meksika'da petrol boru hattında patlama: 21 ölü
Meksika’da boru hattındaki çatlaktan sızan petrolün alev almasıyla patlama yaşandı. Petrolü toplamaya çalışan 21 kişi öldü, 71 kişi ağır yaralandı.
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Latin Amerika ülkesi Meksika'da başkent Meksiko'nun 100 kilometre kuzeyindeki Tlahuelilpan kasabası yakınlarında boru hattındaki çatlaktan sızan petrolün alev alması sonucu patlama yaşandı.
Meksika devlet petrol şirketi Petroleos Mexicanos'tan (Pemex) yapılan açıklamada, patlamada boru hattından sızan akaryakıtı toplamak için çevrede toplanan 21 kişinin hayatını kaybettiği, 71 kişinin ise ağır yaralandığı belirtildi.
Meksika'da boru hatlarından yapılan akaryakıt hırsızlığı nedeniyle bazı boru hatlarının hizmete kapatılması ülkede akaryakıt krizine yol açmıştı.
Boru hatlarının kapatılması nedeniyle akaryakıt dağıtımı geçici olarak tankerlerle yapılırken, yaşanan gecikmeler sonucu benzin istasyonları önünde uzun araç kuyrukları oluşmuştu.
Geçen hafta Meksiko eyaletinde vatandaşların üzerinde çatlaklar oluşan boru hattından sızan petrolü plastik leğenlere ve şişelere doldurduğu görüntüler hafta sonu sosyal medyada yayılmıştı. (Meksiko/AA)