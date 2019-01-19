AKP Burhaniye ilçe teşkilatı topluca istifa etti

AKP’nin Balıkesir Burhaniye belediye başkanı adayını açıklamasının ardından AKP İlçe Başkanı Onur Bedir, ilçe yönetimi ile birlikte görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.

AKP Balıkesir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen aday tanıtım toplantısında, Cumhur İttifakı’nın kentin 20 ilçesindeki belediye başkan adayları açıklandı. Burhaniye’de ise mevcut Belediye Başkanı Necdet Uysal tekrar aday gösterildi.

Bunun üzerine AKP Burhaniye İlçe Başkanı Onur Bedir, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak kendisinin ve ilçe yönetiminin görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

Başkan Bedir, yaptığı yazılı açıklamada Aday Necdet Uysal ile göreve geldikleri günden bu yana anlaşmazlıklar yaşadıklarını ve Uysal’ın ben merkezci biri olduğunu belirtti. (HABER MERKEZİ)