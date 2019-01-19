Çorlu’da kadınları taciz eden motosikletli tutuklandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde motosikletiyle giderken yolda yürüyen kadınları taciz eden Canel Köle, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çorlu’da önceki gün Şeyhsinan Mahallesi’nde yolda yürüyen bir kadın, motosikletle yanından geçen kişi tarafından tacize uğradı. Kadın polise giderek, şikayetçi oldu.

Bir gün sonra aynı mahallede başka bir kadın da yine motosikletli kişinin tacizine uğradı. Motosikletli tacizci son olarak Muhittin Mahallesi’nde bir kadını taciz etti.

3 kadının da şikayetçi olması üzerine araştırmalarını genişleten polis, görgü tanıklarının verdiği eşgal ve güvenlik kameralarından elde edilen görüntülerle motosikletli tacizcinin Canel Köle olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan Köle'yi 3 kadın teşhis etti.

Polisteki sorgusunda susma hakkını kullanan Canel Köle sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

Tacizciye ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan da 4 bin 658 TL cezası verildi. (Çorlu/DHA)