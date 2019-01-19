19 Ocak 2019 10:30

Bakan Soylu, 53 bin Suriyelinin oy kullanabileceğini açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 53 bin 99 Suriyelinin 31 Mart seçimlerinde oy kullanabileceğini söyledi.

Bakan Soylu, 53 bin Suriyelinin oy kullanabileceğini açıkladı

Fotoğraf: DHA

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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yerel seçimlere dair açıklama yaptı. Bakan Soylu yaptığı açıklamada, 53 bin 99 Suriyelinin 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanabileceğini söyledi. 31 Mart günü seçimlerde 547 bin polisin sandık başında çalışacağını da açıklayan Soylu açıklamasında, "Adres bilgilerinde eksiklik olduğunu tespit ettiğimiz 363 bin 555 vatandaşımıza çağrıda bulunduk, SMS ile bildirim yaptık. 64 bin 348 vatandaşımız başvuruda bulundu ve bu sayede bilgilerini güncelleyerek oy kullanmalarının önündeki engeli kaldırmış olduk." ifadelerini kullandı.

    AA'nın haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 53 bin 99 Suriyelinin yerel seçimlerde oy kullanabileceğini açıkladı. Bakan Soylu açıklamasının devamında, "Yaptığımız risk analizleri ve bundan önce meydana gelen seçim olaylarının tahlili neticesinde terör örgütünün tehdit ve baskı yoluyla vatandaşlarımızın oy kullanma hakkına tesir edebileceği değerlendirilen 11 il ve 12 ilçemize, yine bu il ve ilçelerdeki üs bölgelerinde görevli 6 bin 680 ilave kolluk personeli, seçim günü için görevlendirilmiştir. Seçim günü 547 bin kolluk personelimiz görev başında olacaktır." ifadelerinde bulundu. (HABER MERKEZİ)

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