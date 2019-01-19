19 Ocak 2019 10:08
KESK Kocaeli Şubeler Platformu: Otoriter değil, demokratik yönetim
KESK Kocaeli Şubeler Platformu, yaklaşan yerel seçimlere ilişkin tavrını açıkladı.
Fotoğraf: Evrensel
"Nasıl bir yerel yönetim istiyoruz?" başlığıyla toplanan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Kocaeli Şubeler Platformu, yaklaşan yerel seçimlere ilişkin tavrını açıkladı.
İzmit İnsan hakları parkında yapılan açıklamayı KESK Dönem Sözcüsü Yapı-Yol Sen Şube Başkanı Ethem Kartal okudu.
Nasıl bir yerel yönetim istediklerini açıklayan KESK Kocaeli Şubeler Platformu taleplerini şöyle sıraladı;
- Karar alma ve denetleme mekanizmalarında gerçek katılımcılığı ve şeffaflığı gözeterek, yönetimleri halkın katılımına açan ve geri çağırma ilkesini kabul eden
- Tüm yönetim düzeylerinde kadınların eşit temsiliyetini esas alan
- Üretimden tüketime kadar bütün toplumsal süreçlerin adil, eşit ve demokratik işleyişini savunan
- Yerellerde yaşayan halkı evrensel kültür ve gelişmelerle buluşturmaya yönelik sosyal ve kültürel katılım projeleri oluşturmayı hedefleyen
- Yurttaşları arasında sınıfsal konum, kan bağı, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş din veya inanca dayalı hiçbir ayrımcılığa izin vermeyerek; yerelleri eşitlik idealinin yaygınlaştırma alanları olarak gören
(KocaeliEVRENSEL)