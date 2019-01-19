"Haber karadır yürek kırık"

Ali ÇARMAN

Nürnberg

Türkiyeli işçilerin Almanya hayatı anlatılmakla tükenmeyecek kadar zenginliklerle dolu. Törenlerle uğurlanıp törenlerle karşılandılar ve buranın toprağının derinliklerine kök saldılar. Gece gündüz demeden çalıştılar, sendikalar başta olmak üzere demokratik kurumlarda örgütlendiler, Alman ve diğer uluslardan işçi kardeşleriyle hakları ve eşit haklar için mücadele ettiler. Peş peşe dernekler kuruldu. Bu derneklerden Nürnbeg DİDF, geçtiğimiz günlerde ilk kurucuları arasında yer alan Şahin Hocasını ( 12.01.2019) kaybetti.

1956 Amasya doğumlu Satılmış Şahin gençlik yıllarında YDGD saflarında yer aldı. Toplumsal çelişki ve çatışmaların yaşandığı bu süreçte katıldığı emeğin özgürleşmesi ve insanlığın geleceği için Halkın Kurtuluşu mücadelesini son nefesini verene kadar destekledi.

Almanya hayatında ise bütün enerjisiyle Nürnberg DİDF çalışmalarına sıra neferi olarak katıldı. DİDF’in bütün misafirlerini büyük bir sevgi ile ağırladı.

Hayat çok şaşırtıcıdır. Hiç kimsenin aklına sağlığına, yediğine, içtiğine dikkat eden, sigara içenlere kızan Şahin Hoca'nın amansız bir hastalığa yakalanıp kısa bir süre içinde aramızdan ayrılacağı gelmezdi.

Nürnberg DİDF üç gün oyunca insan akınına uğradı. Şahin Hoca ismini duyan derneğe gelip başta ailesine, yakınlarına ve DİDFlilere baş sağlığı diliyordu.

16 Ocak Çarşamba akşam dernekte bir yandan sabah yapılacak tören hazırlıkları diğer yandan anılarını tazeleyenlerin sohbeti devam ederken Şahin Hoca'nın biricik torunu hepimizi hayretler içinde bırakarak,“ dedem burada“ deyip durdu.

17 Ocak sabahı saat 09'da Südfriedhof'dayız. Sevgili Naciye abla ve iki kızı metanetli olmaya gayret ediyorlar. Lakin insan kalbine hükmedemiyor.

Tören salonu doldu taştı ve an geldi. İki dilde okunan Türkçe-Kürtçe türkü ile törene katılanlar susuyor. Önce Almanca olarak bir konuşma yapıldı, daha sonra ise Şahin Hoca'yı uzun yıllardır yakından tanıyan bir dostu, mücadele yoldaşı söz aldı.

‘’Şahin Hoca, cesareti, kararlılığı ve duruşuyla örnek bir kişilikti. Hayata eleştirel, düşünsel ve mizahi yönden bakardı. Güvenilen, danışılan iyi bir dinleyici idi..’’ kelimeler düğümleniyor ve söz burada bitiyor.

İtalyanca söylenen “Bella Ciao-Çav bella‘‘ ile tören sona erdi. Burada hep birlikte Nürnberg didf derneğine gidildi.

Halkı ve ülkesi için gönüllü olarak emek mücadelesine katılarak hiçbir koşulda ondan kopmamak, yaşamı boyunca örgütlü mücadeleyi savunmak ne güzel.

Uzun yıllar yan yana olmanın, birlikte iş yapmanın, karşılaşılan zorluklardan, fedakarlıktan kaçınmamanın ve aynı sofrada lokma paylaşmanın duygusunu tarif etmede insan zorlanıyor. Ailesine ve yakınlarına sabırlar dileriz.

Asım Gönen’nin şiirine ismini veren ‚Haber karadır yürek kırık’dizeleri ile Şahin Hoca insanlığın kurtuluşu mücadelesinde hep bizlerle olacaktır.