Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi, 6 kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza Beykoz mevkii Yavuz Sultan Selim Köprüsü yönünde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Bartın'dan İstanbul'a gelen Nusret Öztürk yönetimindeki yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen nedenle bariyeri aşarak devrildi. Otobüste bulunan 40 yolcudan 6'sı yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken diğer yolcular başka bir otobüsle otogara götürüldü. Otobüs firmasında çalışan bir kişi, rüzgar sebebiyle otobüsün devrildiğini söyledi.

Kaza sonrası sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)