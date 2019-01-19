Aşırı sağcı İtalya İçişleri Bakanı Salvini polisleri savundu

İtalya'da polis kontrolü sırasında elleri kelepçelenen ve ayakları bağlanan Tunus vatandaşı Arefet Arfaoui hayatını kaybetti. İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini, polisleri "Şiddet uygulayan birini durdurmak ve zararı önlemek için kelepçe kullanılır, papatya değil" sözleriyle savundu.

İtalya basınında yer alan haberlere göre, İtalya'nın Toskana bölgesinde yer alan Empoli kasabasında 17 Ocak akşamı, Tunus vatandaşı Arefet Arfaoui'nin para transferi işlemi yapmak üzere ,girdiği dükkanın sahibinin "şüphelenmesi" üzerine polisi aradığı, polisin kontrolü sırasında Arfaoui'nin "direndiği" ve "kaçmaya çalıştığı" ileri sürüldü.

BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın haberine göre Arfaoui, polis tarafından yere yatırılarak elleri kelepçelendi, ayakları iple bağlandı. Bu sırada fenalaşan Arfaoi'ye ilk yardım ekipleri müdahale etti. Ancak Arfaoui hayatını kaybetti.

Arefet Arfaoui'nin ölümüne sosyal medyada tepki gösterilmesi üzerine İçişleri Bakanı Salvini sosyal medyadan açıklama yayımladı. Salvini'nin mesajında Arfaoui'nin "kalp krizinden" öldüğünü söylemesi dikkat çekti.

Mülteci karşıtı ve aşırı sağcı Lig partisinin lideri Salvini "Sabıka kaydı olan ve sahte para kullandığı için durdurulan göçmen, hızla yapılan ilk yardım müdahalesine rağmen kalp krizinden öldü. Ben, saldırıya uğrayan ve yalnızca görevlerini yapan polislerin destekçisiyim: Şiddet uygulayan birini durdurmak ve zararı önlemek için kelepçe kullanılır, papatya değil" sözleriyle polisleri savundu.

Matteo Salvini'nin daha önce "Afrikalı göçmen istemediğini" söyleyerek "Sahip olmadığımız çocukların yerini alacak yeni kölelere ihtiyacımız yok'' ifadelerini kullanmıştı. (HABER MERKEZİ)

İtalyan Bakan Salvini'den mültecilere: Yeni 'köle'lere ihtiyacımız yok