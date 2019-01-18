18 Ocak 2019 22:43
Evde bulunan tabanca 7 yaşındaki çocuğun yaralanmasına neden oldu
Artvin'de, 7 yaşındaki A. Ö., evde bulunan tabancayla oynarken kendini başından vurdu. Ağır yaralanan çocuk, tedaviye alındı.
Fotoğraf: Pixabay
Artvin merkeze bağlı Tütüncüler köyünde, 7 yaşındaki çocuk iddiaya göre evde bulunan tabancayla oynarken yanlışlıkla tetiğe dokundu.
Tabancadan çıkan kurşunun başına isabet etmesiyle yaralanan A. Ö. yere yığıldı.
Silah sesini duyan yakınları tarafından Artvin Devlet Hastanesi’ne götürülen A. Ö., tedaviye alındı.
A. Ö.’nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Artvin/DHA)
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