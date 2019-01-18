Donald Trump ve Kim Jong-un şubat sonunda görüşecek

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Trump ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) Lideri Kim Jong-un arasındaki ikinci zirvenin şubat sonunda olacağını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, "Trump, (Kuzey Kore'nin) nükleerden arındırılması ve şubat sonunda yapılacak zirve konusunda (Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı) Kim Yong-chol ile bir buçuk saat görüştü" açıklamasını yaptı.

Sanders, "Başkan, yeri daha sonra duyurulacak zirvede, Kim ile bir araya gelmeyi dört gözle bekliyor" ifadesini kullandı.

Trump, haziranda Singapur'da Kim ile bir araya gelmişti. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yeni yılın ilk günlerinde Trump'a yeni bir görüşme teklifinde bulunmuştu. Jong-un'dan bir mektup aldığını söyleyen Trump ise yakın zamanda kendisiyle görüşeceğini açıklamıştı. Beyaz Saray'da düzenlenen kabine toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, “Kim Jong-un'dan harika bir mektup aldım” dedi. (AA)

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