Akhisarspor evinde Beşiktaş’a yenildi: 3-1

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Akhisarspor evinde Beşiktaş’ı ağırladı. Sis altında oynanan maç Beşiktaş’ın 3-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Ege temsilcisi 21 kişilik kadrosunda 13 yabancı oyuncu bulundurduğu için TFF'nin futbol müsabaka talimatlarına göre hükmen yenik sayılacak.

Maçın ilk yarısı Dorukhan Toköz’ün 23. dkaikada gelen golüyle Beşiktaş’ın 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Beşiktaş maçın ikinci yarısında 48. dakikada Gökhan Gönül ve 76. dakikada Cyle Larin’in golleriyle farkı 3’e kadar çıkarırken; Akhisarspor 81. dakikada Sokol Çikalleshi’nin golüyle skoru 3-1’e taşıdı.

İlerleyen dakikalarda gol gelmemesi üzerine maç konuk ekibin 3-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

19. dakikada sağ kanattan gelişen Akhisarspor atağında, Vrsajevic'in yaptığı ortada seken topa ceza sahası içinde Serginho'nun vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

23. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ljajic'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Dorukhan Toköz, bir süre topla ilerledikten sonra ceza sahası dışından çapraz pozisyondan attığı güzel şutla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

32. dakikada Manu'nun pasıyla topla buluşan Regattin'in şutunda, savunma oyuncularına çarpan meşin yuvarlak direğin hemen üzerinden kornere gitti.

43. dakikada Regattin'in pasıyla topla buluşan Josue'nin ceza sahası dışından attığı şutta, kaleci Karius meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45+1. dakikada Ljajic'in pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Burak Yılmaz'ın vuruşunda, kaleci Fatih'in müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere çıktı.

48. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Siyah-beyazlı ekibin sol çaprazdan kazandığı serbest atışta Quaresma ceza sahasına ortasını yaptı. Gökhan Gönül'ün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2

54. dakikada Akhisarspor gole yaklaştı. Rakiplerini çalımlarla geçen Vrsajevic, topu ceza sahasındaki Serginho ile buluşturdu. Serginho'nun vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

71. dakikada sağ kanatta topla buluşan Regattin'in ortasında arka direkte uygun durumda topla buluşan Güray Vural'ın bekletmeden yaptığı vuruşta, kaleci Karius golü önledi.

76. dakikada Beşiktaş, skoru 3-0'a taşıdı. Sağ kanatta gelişen atakta Ljajic'in ceza sahasına gönderdiği ortada topu göğsüyle kontrol eden Larin, rakibini çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

81. dakikada Akhisarspor farkı 2'ye indirdi. Orta alandan Josue'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Vrsajevic, meşin yuvarlağı Cikalleshi'ye aktardı. Cikalleshi, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-3

Müsabaka Beşiktaş'ın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

AKHİSARSPOR SAHAYA 13 YABANCIYLA ÇIKTI

Yeşil-siyahlılar Beşiktaş karşılaşmasında 21 kişilik kadrosuna 13 yabancı oyuncunun ismini yazdı. Kurala göre sadece 12 yabancıyı esami listesine yazması gereken Akhisarspor fazladan 1 yabancıyı daha listesine ekledi. Vrsajevic, Lopes, Sissoko, Josue, Manu, Bokila, Regattin, Serginho, Lukac, Rotman, Barbosa, Larsson ve Cikalleshi’yi listeye yazan yeşil-siyahlılar yapılan hatayı geç fark etti.

Başkan Hüseyin Eryüksel yaptığı açıklama kaleci Lukac’ı maç oynandığı sırada tribüne gönderdiklerini açıkladı. Eryüksel, "Maalesef böyle bir şey oldu. Beşiktaş itiraz ederse skor 3-0 onların lehine hükmen sonuçlanacak. İtiraz etmezlerse nasıl bittiyse öyle tescil edilecek" dedi.

BURAK YILMAZ'A TEPKİ

Spor Toto Süper Lig’de ikinci yarının açılış maçında Akhisarspor’a konuk olan Beşiktaş’ta Burak Yılmaz, 2007-2008 sezonunun ardından ilk kez Siyah-Beyazlı formayı giydi. Devre arasında Trabzonspor’dan transfer edilen 33 yaşındaki futbolcu tam 4 bin 47 gün sonra Beşiktaş’la sahaya çıktı. Maç öncesi futbolcuların ısınma çalışmaları devam ederken, Siyah-Beyazlı taraftarlar da futbolcuları tek tek tribüne çağırarak alkışladı. Beşiktaş’taki ilk resmi maçında ilk 11’de yer bulan Burak Yılmaz ise taraftarlar tarafından tribüne çağrılmayan tek isim oldu. Bir grup taraftar Burak için “Beşiktaş’ta hırsız istemiyoruz” diye bağırırken diğer taraftarlar ise tepki gösterdi. Yılmaz, maçın 64. dakikasında yerini Larin’e bırakırken bazı taraftarlar ıslıklarla onu protesto etti. (SPOR SERVİSİ)