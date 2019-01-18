18 Ocak 2019 21:22
Erdoğan, Fazıl Say’ın konserinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say’ın 'Truva Sonatı' konserine katıldı.
Fotoğraf: AA
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Piyanist ve besteci Fazıl Say'ın Ankara'da Congresium Salonu'nda gerçekleşen “Truva Sonatı” konserini izledi.
Programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.
Konsere Erdoğan'ın katılımı nedeniyle konserin yapılacağı salon içi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Davetliler de yüksek güvenlikten geçirilerek içeri alındı.
NE OLMUŞTU?
Fazıl Say, geçtiğimiz günlerde Erdoğan’ı konserine davet etmiş Erdoğan ise “program uyarsa gelebilirim” demişti. (HABER MERKEZİ)
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