Erdoğan, Fazıl Say’ın konserinde

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Kocaeli Üniversitesinde son 1 yılda iki iş cinayeti yaşandı

Emek Gençliği, Kocaeli Üniversitesinde yaşanan iş cinayetiyle ilgili açıklama yaptı: Bizi susturacağınıza, işçi sağlığı ve güvenliği için önlem alın.