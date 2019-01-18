Tank Palet’in özelleştirilmesine karşı Sakarya’da miting yapılacak

Hükümetin özelleştirmek istediği Tank Palet için yarın Sakarya’da miting düzenlenecek. Miting için çağrı yapan Türk Harb-İş Sendikası, “50 yıllık savunma sanayi tecrübesi, yetişmiş işgücü ile verimlilik açısından Dünya’da ilk beşe giren, tamamen milli ve yerli olan Sakarya Şubemiz bağlısı işyerlerimizden 1’nci Ana Bakım Fabrikası’nın (Tank Palet Fabrikası) 20 Aralık 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararıyla özelleştirme kapsamına alınmasının ülkemiz, milletimiz ve geleceğimiz adına son derece yanlış olduğunu anlatmak ve bu kararın düzeltilmesi talebimizi kamuoyu ile paylaşmak amacıyla sendikamız 19 Ocak Cumartesi günü saat 14.00’te, Sakarya Gar Meydanı’nda geniş katılımlı miting düzenleyecek” dedi.

Açıklamada “Milli Savunma Sanayi çalışanları, Sakarya halkı, Türk-İş’e bağlı sendikaları başta olmak üzere sivil toplum örgütü ile siyasi partilerin ‘milli mesele’ anlayışıyla desteğini vereceği mitinge ilginizi bekleriz” ifadelerine yer verildi. (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)