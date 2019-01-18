Avrupa’da binlerce öğrenci çevre için sokağa çıktı

Almanya’nın yaklaşık 50 kentinde binlerce öğrenci daha iyi bir çevre için sokağa çıktı. #FridaysForFuture (Gelecek için Cuma) sloganıyla yapılan eylemlerde küresel ısınmaya, yüksek karbondioksit emisyonuna, doğa felaketlerine dikkat çekildi. Bu nedenle petrol, doğalgaz ve kömür kullanımına son verilmesi istendi.

Okullarından kent merkezlerine giden öğrenciler ellerindeki döviz ve pankartlarla dikkat çekti. Almanya’da eylemler asıl olarak Köln, Hamburg, Münih, Aachen gibi kentlerde çoğunlukla belediye binaları ve tren istasyonları önünde yapıldı.

Aynı gün Belçika’da yapılan eylemlere katılım çok daha yüksek oldu. Değişik internet sitelerinde yer alan haberlere göre, ülke genelinde 12 bin 500 öğrenci eylemlere katıldı. Başkent Brüksel’deki eylemde 3 bin 500 öğrenci yürüdü. İsviçre’nin bir çok kentinde de aynı taleplerle eylemler düzenlendi.

Önümüzdeki Cuma günü de eylemlerin devam etmesi bekleniyor. Aynı gün Berlin’de Ekonomi Bakanlığı önünde büyük bir eylemin yapılması planlanıyor. Diğer kentlerde de katılım bekleniyor. (Köln/EVRENSEL)