18 Ocak 2019 18:07
Son Düzenlenme Tarihi: 18 Ocak 2019 19:08

Hrant Dink, Türkiye'de ve dünyada etkinliklerle anılacak

Agos Gazetesi kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink tüm dünyada düzenlenen etkinliklerle anılacak.

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Hrant Dink, Türkiye'de ve dünyada etkinliklerle anılacak

Fotoğraf: Cansu Pişkin/EVRENSEL

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    19 Ocak 2007 tarihinde katledilen Agos Gazetesi kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink tüm dünyada düzenlenen etkinliklerle anılıyor.

    19 Ocak Cumartesi günü her yıl olduğu gibi Hrant Dink’in vurulduğu yerde Osmanbey’deki eski Agos gazetesi ofisinin önünde 15.00’te anma töreni yapılacak.

    Agos’da yer alan habere göre, diğer etkinlikler şöyle:

    DurDe platformu 17 Ocak Perşembe günü,  Cezayir Toplantı Salonu’nda saat 19.00’da bir panel düzenliyor. ‘12 Yıl Oldu Hala Adalet Arıyoruz’ başlıklı panelin konuşmacıları Canan Coşkun, Melek Ulagay, Pakrat Estukyan, Roni Margulies, Şenol Karakaş.

    18 Ocak Cuma günü Ankara’da AKADER’in düzenlediği bir anma etkinliği olacak. Mithat Sancar ve Pakrat Estukyan’ın konuşmacı olduğu etkinlik Kızılay’da Sümer 2 sok. No-29 adresinde saat 19.00’da başlayacak.

    Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Sosyoloji Bölümü ve Tarih Bölümü ev sahipliğinde her yıl düzenlenen Hrant Dink İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Konferansı bu yıl Filistinli yazar, hukukçu ve insan hakları savunucusu Raja Shehadeh'i ağırlıyor.Raja Shehadeh, ‘İnsan Hakları Ne Yapabilir? Ortak Dünyamızda Filistin’ başlıklı bir konuşma yapacak. Etkinlik 18 Ocak Cuma günü saat 15.00’te Albert Long Hall’da gerçekleşecek. 

    Yine 18 Ocak Cuma günü DurDe ve Antikapitalistler platformları İzmir'de saat 19:00'da Hrant Dink bir söyleşi düzenleyecek. Etkinlik Kıbrıs Şehitleri Caddesi, 1462 Sok. No: 20/1 adresindeki Karakedi Kültür Merkezi'nde.

    19 Ocak Cumartesi günü saat 15.00'de Datça Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde ‘Kaybolmayın Çocuklar’ filminin gösterimi yapılacak. Etkinlikte Garabet Orunöz ile soyleşi ve Suna Sönmez-Cengiz Gül dinletisi de yer alacak.

    Almanya’da,
    Hrant Dink 19 Ocak Cumartesi günü Berlin’de Maxim Gorki Tiyatrosu’nda 17.00’den itibaren film, performans ve müzik gösterileriyle anılıyor. Can Dündar’ın Hrant Dink’in yaşamından kesitleri sunacağı etkinliğe sanatçılar Sesede Terziyan, Mehmet Ateşçi ve François Regis eşlik ediyor. Programda ayrıca Fethiye Çetin, Karin Karakaşlı’nın konuşmaları, belgesel yapımcısı Nedim Hazar ile söyleşi, ‘Kırlangıcın Yuvası’ belgeselinin gösterimi ve Stepan Gantralyan - Olivia Noemi Peilert konseri de var. Gece ayrıca internetten canlı olarak yayınlanacak.

    19 Ocak’ta yine Berlin’de ‘Türkülerim Hrant’a’ başlıklı bir etkinlik olacak. Saat 20.30’da başlayacak etkinlik Lorî - Wiener Straße 69 adresinde.

    Hrant Dink 19 Ocak Cumartesi günü Almanya Köln’de de anılacak. Alten Feuerwache, Melchiorstr. 3 adresinde 18.30’da düzenlenecek anmada Celal Başlangıç, Aslı Erdoğan, Mihran Dabag, Raffi Kantian ve Günter Seufert konuşmacı olarak yer alacak. Etkinlikte Collectif Medz Bazaar topluluğu da sahne alacak.

    ABD’de,
    Dink için 20 Ocak’ta ABD Los Angeles’ta Winnetka semtinde İstanbullu Ermeniler Birliği’nin organizasyonunda bir etkinlik düzenlenecek. ‘Krikor-Aved Kürkçüoğlu Salonu’nda saat 18.00’de düzenlenecek etkinliğin moderatörlüğünü Edvin Minassian yapıyor. Etkinlikte Zakarya Mildanoğlu, Hayko Bağdat ve Garo Ghazarian konuşmacı olarak yer alacak.

    Brüksel’de,
    Brüksel’de AADB (Türkiye’den gelen Ermenilerin kurduğu Demokrat Ermeniler Derneği) 20 Ocak Pazar günü Hrant Dink’i anacak. Brüksel'deki St. Mary Magdalene Ermeni Kilisesi’nde  Hayr Zadik Avedikyan'ın başkanlığında yapılacak ayinden sonra Henri Michaux Meydanı'ndaki Khatchkar'a yürünecek ve Hrant Dink saygı duruşu ve dua ile anılacak.

    Konser,
    Ermenice müziğin önemli isimlerinden Bartev Garyan da, 19 Ocak akşamı İstanbul’da bir konser verecek. ‘12. Yılında Hrant Dostlarıyla Buradayız Ahparig’ başlıklı konser ve anma gecesinde sahne alacak olan Garyan’a, alto saksafonda Sayat Daldal eşlik edecek. Beyoğlu - Hancı Sahne’deki konser 21.30’da başlayacak.

    TGC: IŞIKLAR İÇİNDE YAT GÜZEL İNSAN

    Gazeteci örgütleri cinayeti 12 yıldır aydınlatılmayan Agos Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink için açıklamalar yaptı.

    Gazeteci örgütleri tarafından Hrant Dink cinayetiyle ilgili yapılan açıklamalarda üzerinden 12 yıl geçmesine rağmen Dink cinayetinin aydınlatılamadığına vurgu yapılarak; “Hrant Dink’in canına kasteden katillerin, onları azmettiren kişilerin biran önce ortaya çıkarılması gerekir” denildi.

    TGC Başkanı Turgay Olcayto Hrant Dink’in katledişinin 12. yılında yaptığı açıklamada “Hrant Dink’in canına kasteden katillerin, onları azmettiren kişilerin biran önce ortaya çıkarılması Türk adaletinin öncelikli görevi olmalıdır” dedi.

    Turgay Olcayto’nun açıklamasında şu görüşler yer aldı:

    “Agos Gazetesi’nin kurucularından gazeteci-yazar Hrant Dink’i hain bir saldırı sonucu aramızdan ayrılışının 12. yılında sevgiyle, özlemle anıyoruz. Türkiye’ de Türk ve Ermeni halklarının birlikteliğinin, dostluğunun gelişmesi için uzun yıllar uğraş veren Hrant Dink ayrıca demokrasiye olan inancı ve insan odaklı çalışmalarıyla da toplumda kendine yer açmış bir değerdi. Nefret söylemleriyle Hrant’ı eli silahlı tetikçilerin hedefine oturtan çevrelerin aradan geçen 12 yıl sonra vicdanlarında en ufak bir sızlama duyup duymadıklarını doğrusu merak ediyorum. 12 yıldır Hrant Dink’in ölümünden sorumlu olanları ortaya çıkarmak için açılan davalarda hala adaletin tecellisi açısından umut yeşerten bir süreç göze çarpmamaktadır. Devam eden, Mart ayına atılan duruşmaların biran önce sonuca ulaşmasını istiyor ve bekliyoruz.

    Hrant Dink meslektaşımızdı, dostumuzdu her platformda barışı savunan insan odaklı, usta bir gazeteciydi. Onu hiç unutmadık. Acısı hep yüreğimizde, umuyoruz ki bundan böyle gazetecileri, sanatçıları, düşün insanlarını hedefe koyan mecralara ülkemizde geçit verilmez. Işıklar içinde yat güzel insan.”

    BASIN KONSEYİ: HRANT DİNK’İ SEVGİYLE ANIYORUZ

    Basın Konseyi tarafından yapılan açıklamada ise Agos Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katledilişinin üzerinden 12 yıl geçmesine rağmen cinayetin henüz tam olarak aydınlatılamadığına vurgu yapıldı:

    “Sevgili meslektaşımız Hrant, aydındı, demokrattı, barışçıydı, ülkesini seven bir gazeteciydi. Doğup yaşadığı bu topraklara bağlıydı, ülkesine laf söyletmezdi. Kendi ifadesiyle ‘Evet biraz ürkekçe ama bir o kadar da özgürce’ yaşıyordu. Ülkesine bağlılığını anlatırken, ‘Kendimi bir güvercinin ruh tedirginliği içinde görebilirim ama biliyorum bu ülkede insanlar güvercinlere dokunmaz. Güvercinler kentin ta içlerinde, insan kalabalıklarında dahi yaşamlarını sürdürürler’ diyordu.

    Hain eller alçakça bir suikastla onu aramızdan aldı. Hrant’ı katleden tetikçiler yakalandı, mahkum oldu. Ancak bu suikastın arkasındaki güçler nedense 12 yıldır tam olarak ortaya çıkarılamadı.

    Hrant Dink’i her 19 Ocak’ta olduğu gibi yine vurulduğu Halaskargazi Caddesi’nde Agos Gazetesi önünde ilk günkü acımızla ve özlemle anıyoruz.” (MEDYA SERVİSİ)

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