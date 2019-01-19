Hrant Dink, katledilişinin 12. yıl dönümünde anılıyor

Cansu PİŞKİN

İstanbul

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, katledilişinin 12. yılında anılıyor. İstanbul’daki anma programı her yıl olduğu gibi bu yıl da Dink'in vurulduğu yerde, saat 15.05’te başlayacak.

Hrant Dink'i anmak için gelenler, Agos gazetesinin eski binasının önünde saat 12.00’den itibaren toplanmaya başladı. “Adalet İstiyoruz, Hrant 12” yazılı pankartın asıldığı binasının girişine “Hrant’ın Arkadaşları” tarafından kırmızı karanfiller bırakıldı. Anma programı nedeniyle Şişli Halaskargazi caddesi ve caddeye çıkan sokaklar saat 11.00 sıralarında polis tarafından TOMA’larla kapatıldı.

'12 YIL GEÇTİ, ACIMIZ HİÇ HAFİFLEMEDİ'

Anma etkinliği öncesinde Evrensel'e konuşan Hrant’ın Arkadaşları’ndan Yapımcı Baran Seyhan şunları söyledi: “12 yıl geçti. Acımız hiç hafiflemedi. Ama inadımız da eksilmedi. İlk günden beri talebimiz tek, talebimiz net: Adalet istiyoruz... Her yıl olduğu gibi bu yıl da 19 Ocak’ta işte Agos’un önündeyiz. Dünyanın dört bir yanındaki Hrant’ın Arkadaşları’yla birlikte, tek yürek, vicdan korosu olarak haykırmaya geldik. 2Biz Bitti Demeden Bu Dava Bitmez’ demeye geldik. Hrant İçin Adalet İçin demeye geldik. Hepimiz Hrantız, Hepimiz Ermeniyiz demeye geldik... Faşizme İnat, Kardeşimsin Hrant demeye geldik. Hrantımızın canına kast etmiş, insanlığın üzerine karabasan gibi çökmüş bu zihniyet, kendi kötülüğunde boğulana dek. Vazgeçmiyoruz Ahparig!”

Fotoğraf: Cansu Pişkin/Evrensel

Fotoğraf: Cansu Pişkin/Evrensel

HRANT DİNK ANKARA’DA ANILDI

Fotoğraf: Evrensel

Hrant Dink’in katledilişinin 12. yılında Ankara’da Birgün Gazetesi önünde anma gerçekleştirildi. 12 yıldır adalet ve gerçeği arayış mücadelesinin sürdüğüne dikkat çeken Birgün Gazetesi Ankara Temsilcisi Yaşar Aydın, “Bugün de gerçeğin peşinden gidenler tehdit altında. Hala gazeteciler cezaevinde ise, devletin en tepesinden tehdit ediliyorsa Hrant’ın 4 tetikçisinin katil olduğuna inanmamızı beklemesinler” dedi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink öldürülüşünün 12. yılında Ankara’da unutulmadı. Birgün Gazetesi önünde yapılan açıklamaya katılanlar Hrant Dink’in fotoğraflarının bulunduğu dövizler taşıyarak, “Faşizme inat, kardeşimsin hrant” sloganları attı. Açıklamaya KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz da katıldı. Açıklamayı yapan Birgün Gazetesi Ankara temsilcisi Yaşar Aydın, 12 yıldır adalet için, gerçeği bulmak için yollarda olduklarını söyleyerek, “85 kişi ile başlayan Dink davasında 4 tutuklu kaldı. Onlar da tetikçiden başka bir şey değil. Biz gerçeği, gerçek katillerin o tetikçiler olmadığını biliyoruz. Hrant çok daha başka güçler tarafından yok edildi. Farklı düşündüğü, farklı inandığı için ve bunu korkmadan ifade ettiği için katledildi.” dedi.

"BUGÜN DE HAKİKATİN PEŞİNDEN GİDENLER TEHDİT ALTINDA"

Hrant Dink’in katledilmesiyle yaratılan atmosferin devam ettiğini belirten Aydın, “12 yıl sonra bize sunulanla yetinmemiz isteniyor. Gerçek başka bir yerde, hala gazeteciler cezaevinde ise, devletin en tepesinden tehdit ediliyorsa Hrant’ın 4 tetikçisinin katil olduğuna inanmamızı beklemesinler. Bugün de hakikatin peşinden gidenler tehdit altında, o yüzden Hrant’ın düşüncelerini savunmak, bugün ve yarın bu davayı takip etmek devrimci bir çalışmadır. Bu davanın peşinden gitmeye devam edeceğiz. Gerçek ortaya çıktığında Anadolu rahatlayacak. Yalanla beslenen iktidarlar yok olacak” dedi.

"KİMSE ‘FETÖ YAPTI GERİSİ TEMİZ’ DİYEMEZ"

Katliamın arkasındaki derin güçler açığa çıkarılmadıkça yeni katliamların yaşanmasının olası olduğunu vurgulayan Aydın, “Biz Hrant’ı yanına çağıran vali yardımcısının FETÖ’cü olduğunu biliyoruz, Trabzon Alay Komutanının bundan yargılandığını biliyoruz, BBP üyelerinin tetikçi olarak tutulduğunu, FETÖ ile ilişkisini biliyoruz. Ancak o gün Hrant’ı valiliğe çağırdığında tehdit eden vali yardımcısını alkışlayan iktidarın hala bu ülkeyi yönettiğini de biliyoruz. Bunu unutmadık. O yüzden kimse bu işin arkasında FETÖ var, onlar yaptı, gerisi temiz diyemez.Bundan sonraki çabalarımızda bu çıplak gerçeği açığa çıkarmak için olacak” şeklinde konuştu.

"HRANT’A BORCUMUZ"

Hrant’ın arkadaşlarının, meslektaşlarının Türkiye’nin her yerinde mücadele ettiğini, 150 gazetecinin cezaevlerinde olduğunu ama ısrarlar gerçeği söylemeye devam ettiğini vurgulayan Aydın, “Hrant’ın fikirlerini hayatın her alanında kabul gören bir anlayış yapmak için mücadele etmeliyiz. Ancak bunu yaparsak 19 Ocak 2020’de başka bir öykü, başka bir Türkiye anlatmaya başlayacağız çocuklarımıza. Bu bizim Hrant’a borcumuzdur” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

BİRÇOK YERDE ANMA ETKİNLİĞİ YAPILACAK

Agos’da yer alan habere göre, diğer etkinlikler şöyle:

19 Ocak Cumartesi günü saat 15.00'de Datça Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde ‘Kaybolmayın Çocuklar’ filminin gösterimi yapılacak. Etkinlikte Garabet Orunöz ile soyleşi ve Suna Sönmez-Cengiz Gül dinletisi de yer alacak.

Almanya’da,

Hrant Dink 19 Ocak Cumartesi günü Berlin’de Maxim Gorki Tiyatrosu’nda 17.00’den itibaren film, performans ve müzik gösterileriyle anılıyor. Can Dündar’ın Hrant Dink’in yaşamından kesitleri sunacağı etkinliğe sanatçılar Sesede Terziyan, Mehmet Ateşçi ve François Regis eşlik ediyor. Programda ayrıca Fethiye Çetin, Karin Karakaşlı’nın konuşmaları, belgesel yapımcısı Nedim Hazar ile söyleşi, ‘Kırlangıcın Yuvası’ belgeselinin gösterimi ve Stepan Gantralyan - Olivia Noemi Peilert konseri de var. Gece ayrıca internetten canlı olarak yayınlanacak.

19 Ocak’ta yine Berlin’de "Türkülerim Hrant’a" başlıklı bir etkinlik olacak. Saat 20.30’da başlayacak etkinlik Lorî - Wiener Straße 69 adresinde.

Hrant Dink 19 Ocak Cumartesi günü Almanya Köln’de de anılacak. Alten Feuerwache, Melchiorstr. 3 adresinde 18.30’da düzenlenecek anmada Celal Başlangıç, Aslı Erdoğan, Mihran Dabag, Raffi Kantian ve Günter Seufert konuşmacı olarak yer alacak. Etkinlikte Collectif Medz Bazaar topluluğu da sahne alacak.

ABD’de,

Dink için 20 Ocak’ta ABD Los Angeles’ta Winnetka semtinde İstanbullu Ermeniler Birliği’nin organizasyonunda bir etkinlik düzenlenecek. ‘Krikor-Aved Kürkçüoğlu Salonu’nda saat 18.00’de düzenlenecek etkinliğin moderatörlüğünü Edvin Minassian yapıyor. Etkinlikte Zakarya Mildanoğlu, Hayko Bağdat ve Garo Ghazarian konuşmacı olarak yer alacak.

Brüksel’de,

Brüksel’de AADB (Türkiye’den gelen Ermenilerin kurduğu Demokrat Ermeniler Derneği) 20 Ocak Pazar günü Hrant Dink’i anacak. Brüksel'deki St. Mary Magdalene Ermeni Kilisesi’nde Hayr Zadik Avedikyan'ın başkanlığında yapılacak ayinden sonra Henri Michaux Meydanı'ndaki Khatchkar'a yürünecek ve Hrant Dink saygı duruşu ve dua ile anılacak.

Konser,

Ermenice müziğin önemli isimlerinden Bartev Garyan da, 19 Ocak akşamı İstanbul’da bir konser verecek. ‘12. Yılında Hrant Dostlarıyla Buradayız Ahparig’ başlıklı konser ve anma gecesinde sahne alacak olan Garyan’a, alto saksafonda Sayat Daldal eşlik edecek. Beyoğlu - Hancı Sahne’deki konser 21.30’da başlayacak.

TGC: IŞIKLAR İÇİNDE YAT GÜZEL İNSAN

Gazeteci örgütleri cinayeti 12 yıldır aydınlatılmayan Agos Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink için açıklamalar yaptı.

Gazeteci örgütleri tarafından Hrant Dink cinayetiyle ilgili yapılan açıklamalarda üzerinden 12 yıl geçmesine rağmen Dink cinayetinin aydınlatılamadığına vurgu yapılarak, “Hrant Dink’in canına kasteden katillerin, onları azmettiren kişilerin biran önce ortaya çıkarılması gerekir” denildi.

TGC Başkanı Turgay Olcayto Hrant Dink’in katledişinin 12. yılında yaptığı açıklamada “Hrant Dink’in canına kasteden katillerin, onları azmettiren kişilerin biran önce ortaya çıkarılması Türk adaletinin öncelikli görevi olmalıdır” dedi.

Turgay Olcayto’nun açıklamasında şu görüşler yer aldı:

“Agos Gazetesi’nin kurucularından gazeteci-yazar Hrant Dink’i hain bir saldırı sonucu aramızdan ayrılışının 12. yılında sevgiyle, özlemle anıyoruz. Türkiye’ de Türk ve Ermeni halklarının birlikteliğinin, dostluğunun gelişmesi için uzun yıllar uğraş veren Hrant Dink ayrıca demokrasiye olan inancı ve insan odaklı çalışmalarıyla da toplumda kendine yer açmış bir değerdi. Nefret söylemleriyle Hrant’ı eli silahlı tetikçilerin hedefine oturtan çevrelerin aradan geçen 12 yıl sonra vicdanlarında en ufak bir sızlama duyup duymadıklarını doğrusu merak ediyorum. 12 yıldır Hrant Dink’in ölümünden sorumlu olanları ortaya çıkarmak için açılan davalarda hala adaletin tecellisi açısından umut yeşerten bir süreç göze çarpmamaktadır. Devam eden, Mart ayına atılan duruşmaların biran önce sonuca ulaşmasını istiyor ve bekliyoruz.

Hrant Dink meslektaşımızdı, dostumuzdu her platformda barışı savunan insan odaklı, usta bir gazeteciydi. Onu hiç unutmadık. Acısı hep yüreğimizde, umuyoruz ki bundan böyle gazetecileri, sanatçıları, düşün insanlarını hedefe koyan mecralara ülkemizde geçit verilmez. Işıklar içinde yat güzel insan.”

BASIN KONSEYİ: HRANT DİNK’İ SEVGİYLE ANIYORUZ

Basın Konseyi tarafından yapılan açıklamada ise Agos Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katledilişinin üzerinden 12 yıl geçmesine rağmen cinayetin henüz tam olarak aydınlatılamadığına vurgu yapıldı:

“Sevgili meslektaşımız Hrant, aydındı, demokrattı, barışçıydı, ülkesini seven bir gazeteciydi. Doğup yaşadığı bu topraklara bağlıydı, ülkesine laf söyletmezdi. Kendi ifadesiyle ‘Evet biraz ürkekçe ama bir o kadar da özgürce’ yaşıyordu. Ülkesine bağlılığını anlatırken, ‘Kendimi bir güvercinin ruh tedirginliği içinde görebilirim ama biliyorum bu ülkede insanlar güvercinlere dokunmaz. Güvercinler kentin ta içlerinde, insan kalabalıklarında dahi yaşamlarını sürdürürler’ diyordu.

Hain eller alçakça bir suikastla onu aramızdan aldı. Hrant’ı katleden tetikçiler yakalandı, mahkum oldu. Ancak bu suikastın arkasındaki güçler nedense 12 yıldır tam olarak ortaya çıkarılamadı.

Hrant Dink’i her 19 Ocak’ta olduğu gibi yine vurulduğu Halaskargazi Caddesi’nde Agos Gazetesi önünde ilk günkü acımızla ve özlemle anıyoruz.” (MEDYA SERVİSİ)