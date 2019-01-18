Tesla yaklaşık 3 bin işçiyi işten atacak

Tesla'nın kurucusu ve Üst Yöneticisi Elon Musk, çalışanlara gönderdiği e-postada, araçlarının hala birçok kişi için çok pahalı olduğunu belirtti. Yeni teknolojiyle üretimi ucuza getirmeye çalıştıklarını söyleyen Musk, iş gücünde yüzde 7 oranında kesintiye gidileceğini açıkladı.

Musk, şirketin, 2018'in 4. çeyreğinde çok az kar ettiğini ve işçi sayısını azaltmaktan başka çarelerinin kalmadığını ileri sürdü.

Tesla'nın, 45 binden fazla çalışanı bulunuyor. İş gücünde yüzde 7 oranında kesintiye gideceği açıklanan şirketin yaklaşık 3 bin işçiyi işten çıkarması bekleniyor. (AA)