Brexit anlaşmasının reddi sonrası May ve Juncker telefonda görüşecek

İngiltere Başbakanı Theresa May ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in, Brexit anlaşmasının parlamentosunda reddedilmesinin ve May hükümetinin güvenoyu almasının ardından bugün bir telefon görüşmesi yapacağı açıklandı.

Avrupa Birliği Komisyonu Sözcisi Margaritis Schinas, Theresa May ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in, bugün bir telefon görüşmesi yapacağını duyurdu.

Schinas, görüşmeyi May’in talep ettiğini ve görüşmenin ne kadar belirleyici olacağını bilmediğini belirtti. Bu görüşme Brexit anlaşması oylaması sonrasında ikili arasındaki ilk görüşme olacak. May, anlaşmada belirlenen 29 Mart ayrılık tarihi öncesinde anlaşmasız bir Brexit’i engellemek için iki tarafın da kabul edeceği bir anlaşma yapmak istiyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May’in AB ile imzaladığı Brexit anlaşmasının İngiltere Parlamentosunda 432’ye karşı 202 oyla reddedilmesinin ardından May hükümeti için güvenoyu oylaması yapıldı ve May hükümeti 306’ya karşı 325 oy alarak güven oylamasını geçti.

İngiltere Parlamentosu, May'in 21 Ocak'ta parlamentoya sunacağı 'Brexit B Planı'nı 29 Ocak'ta oylayacak.

Anlaşmanın reddedilmesinden sonra Almanya ve Fransa'dan yapılan açıklamalar anlaşma şartlarından geri adım atılmayacağı mesajı taşırken, “anlaşmasız ayrılık” için AB ülkelerinin hazırlıklar yapıldığı yönünde açıklamalar yapıldı. Avrupa Parlamentosunun şubat ayında, İngiltere tarafından reddedilen anlaşmayı oylayıp, yürürlüğe koymayı gündemine almış durumda. (HABER MERKEZİ)

Yücel ÖZDEMİR Brexit oylaması: AB’den ayrılmak da zor

Ne olacak bu Brexit’in hali?