Arnavutköy'de inşaat kazısında göçük: 1 işçi kurtarıldı

Arnavutköy'de bir inşaat kazısı sırasında meydana gelen göçük sonucu toprak altında kalan bir işçi kurtarıldı.

Karlıbayır Mahallesi, Karlıbayır Caddesi üzerinde temel kazısı devam eden bir inşaatta saat 17.30 sıralarında göçük meydana geldi. Göçük nedeniyle bir Hayri Çakal isimli bir işçi toprak altında kaldı. Olay yerine itfaiye ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DHA'nın aktardığına göre Mahsur kalan Hayri Çakal ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Çakal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İş kazasının yaşandığı inşaata giden Arnavutköy Belediye başkanı Ahmet Haşim Baltacı, Hari Çakal'ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek "Ruhsatlı bir bina. Temel kazısı yapılırken temel de açmış oldukları kuyunun çökmesi ile oluşan bir durum. Mahsur kalan arkadaşın hayati bir tehlikesi yok. Bilinci açık." dedi. (HABER MERKEZİ)