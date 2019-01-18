18 Ocak 2019 15:52
Son Düzenlenme Tarihi: 18 Ocak 2019 18:13

İstanbul'da belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne oldu?

2019 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olan isimler kimler ve partilerin önceki seçimlerde aldığı oy oranları neler?

İstanbul'da belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne oldu?

Fotoğraf: DHA

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    Türkiye'nin en büyük kenti İstanbul'un, yerel seçim sonuçlarının değerlendirilmesinde de önemli bir psikolojik etkisi olacak. AKP ile MHP'nin ortak adayı TBMM Başkanı Binali Yıldırım'la, CHP'nin adayı Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında geçecek seçimde HDP bir kez daha kritik rol oynayacak. Şu ana kadar aday açıklamayan HDP'nin tutumu özellikle CHP'nin oy oranı üzerinde etkili olacak. 2017 başkanlık referandumunda "Evet" diyenlerin oranı yüzde 48,6, "Hayır" diyenlerin oranı ise yüzde 51.4'tü. CHP, aralarında AKP ve MHP seçmenlerinin de bulunduğu "Hayır" diyenleri adayı İmamoğlu'nun etrafında toplamaya çalışacak.

    İSTANBUL'DA SEÇİME HANGİ PARTİLER, HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?

    AKP- Binali Yıldırım

    BİNALİ YILDIRIM KİMDİR?

    CHP- Ekrem İmamoğlu

    CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu kimdir?

    CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu kimdir?

    Diğer partilerin adayları belli oldukça sayfa güncellenecektir.

    İSTANBUL'DA ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?

    24 HAZİRAN 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ İSTANBUL SONUÇLARI

    AKP – % 41,74

    CHP - % 26,51

    HDP - % 12,52

    MHP - % 8,14

    İYİ Parti - % 8,05

    Saadet Partisi - % 1,50

    Vatan Partisi - % 0,21

    Hür Dava Partisi - % 0,19

    24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ İSTANBUL SONUÇLARI

    Tayyip Erdoğan - % 50

    Muharrem İnce - % 36,89

    Selahattin Demirtaş - % 7,23

    Meral Akşener - % 4,76

    Temel Karamollaoğlu - % 0,94

    Doğu Perinçek - %0.18

    2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU İSTANBUL SONUÇLARI

    EVET - % 48.6

    HAYIR - % 51.4

    Seçime giren partiler içerisinde başkanlık referandumunda AKP, MHP, BBP "Evet", CHP, İYİ Parti, HDP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Bağımsız Türkiye Partisi, Demokratik Sol Parti, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi "Hayır" demişti.

    2014 YEREL SEÇİMLERİ İSTANBUL SONUÇLARI

    AKP – % 47,9

    CHP - % 40,1

    BDP - % 4,8

    MHP – % 4

    SP - % 1,4

    BBP - % 0,6

    İSTANBUL'DA SEÇİMİN KRİTİK NOKTASI

    Başkanlık referandumunda CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, HDP ve AKP ile MHP içindeki muhaliflerin oylarıyla “Hayır”, yüzde 51,4 oy almış ve “Evet”i geride bırakmıştı. 2018 seçimlerinde ise AKP-MHP ittifakı ve Tayyip Erdoğan, yüzde 50’yi aşmayı(az bir farkla da olsa) başardı. AKP-MHP seçmenine ılımlı gelecek (milliyetçi, muhafazakar söylemi gözeten) bir dille yaklaşacağı anlaşılan Ekrem İmamoğlu’nun Binali Yıldırım karşısında şansı olabilmesi için en azından muhalefet bloğunun desteğinin tamamını alması şart görünüyor.

    SEÇİME 12 PARTİ GİRİYOR

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2019'daki yerel seçime 13 partinin girebileceğini açıklamıştı. EMEP, ÖDP ve HKP'nin itirazları reddedilirken seçime girme yeterliliği olan partiler şöyle:

    •     Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)
    •     Bağımsız Türkiye Partisi (BTP)
    •     Büyük Birlik Partisi (BBP)
    •     Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
    •     Demokrat Parti (DP)
    •     Demokratik Sol Parti (DSP)
    •     Halkların Demokratik Partisi (HDP)
    •     Hür Dava Partisi (HÜDA PAR)
    •     İYİ Parti,
    •     Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
    •     Saadet Partisi (SP)
    •     Türkiye Komünist Partisi (TKP)
    •     Vatan Partisi

    Bu partilerden HÜDA PAR, seçime girmeyeceğini açıkladı. (HABER MERKEZİ)

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    2019 yerel seçimlerinde AKP belediye başkan adaylarının tam listesi

    2019 yerel seçimlerinde AKP belediye başkan adaylarının tam listesi

    31 Mart yerel seçimleri öncesi 'hayali seçmen' vakaları

    31 Mart yerel seçimleri öncesi 'hayali seçmen' vakaları

    Gün gün 31 Mart yerel seçim takvimi

    Gün gün 31 Mart yerel seçim takvimi

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