İstanbul'da belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne oldu?

Türkiye'nin en büyük kenti İstanbul'un, yerel seçim sonuçlarının değerlendirilmesinde de önemli bir psikolojik etkisi olacak. AKP ile MHP'nin ortak adayı TBMM Başkanı Binali Yıldırım'la, CHP'nin adayı Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında geçecek seçimde HDP bir kez daha kritik rol oynayacak. Şu ana kadar aday açıklamayan HDP'nin tutumu özellikle CHP'nin oy oranı üzerinde etkili olacak. 2017 başkanlık referandumunda "Evet" diyenlerin oranı yüzde 48,6, "Hayır" diyenlerin oranı ise yüzde 51.4'tü. CHP, aralarında AKP ve MHP seçmenlerinin de bulunduğu "Hayır" diyenleri adayı İmamoğlu'nun etrafında toplamaya çalışacak.

İSTANBUL'DA SEÇİME HANGİ PARTİLER, HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?

AKP- Binali Yıldırım

CHP- Ekrem İmamoğlu

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu kimdir?

Diğer partilerin adayları belli oldukça sayfa güncellenecektir.

İSTANBUL'DA ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?

24 HAZİRAN 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ İSTANBUL SONUÇLARI

AKP – % 41,74

CHP - % 26,51

HDP - % 12,52

MHP - % 8,14

İYİ Parti - % 8,05

Saadet Partisi - % 1,50

Vatan Partisi - % 0,21

Hür Dava Partisi - % 0,19

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ İSTANBUL SONUÇLARI

Tayyip Erdoğan - % 50

Muharrem İnce - % 36,89

Selahattin Demirtaş - % 7,23

Meral Akşener - % 4,76

Temel Karamollaoğlu - % 0,94

Doğu Perinçek - %0.18

2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU İSTANBUL SONUÇLARI

EVET - % 48.6

HAYIR - % 51.4

Seçime giren partiler içerisinde başkanlık referandumunda AKP, MHP, BBP "Evet", CHP, İYİ Parti, HDP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Bağımsız Türkiye Partisi, Demokratik Sol Parti, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi "Hayır" demişti.

2014 YEREL SEÇİMLERİ İSTANBUL SONUÇLARI

AKP – % 47,9

CHP - % 40,1

BDP - % 4,8

MHP – % 4

SP - % 1,4

BBP - % 0,6

İSTANBUL'DA SEÇİMİN KRİTİK NOKTASI

Başkanlık referandumunda CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, HDP ve AKP ile MHP içindeki muhaliflerin oylarıyla “Hayır”, yüzde 51,4 oy almış ve “Evet”i geride bırakmıştı. 2018 seçimlerinde ise AKP-MHP ittifakı ve Tayyip Erdoğan, yüzde 50’yi aşmayı(az bir farkla da olsa) başardı. AKP-MHP seçmenine ılımlı gelecek (milliyetçi, muhafazakar söylemi gözeten) bir dille yaklaşacağı anlaşılan Ekrem İmamoğlu’nun Binali Yıldırım karşısında şansı olabilmesi için en azından muhalefet bloğunun desteğinin tamamını alması şart görünüyor.

SEÇİME 12 PARTİ GİRİYOR

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2019'daki yerel seçime 13 partinin girebileceğini açıklamıştı. EMEP, ÖDP ve HKP'nin itirazları reddedilirken seçime girme yeterliliği olan partiler şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP)

Büyük Birlik Partisi (BBP)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)

Demokrat Parti (DP)

Demokratik Sol Parti (DSP)

Halkların Demokratik Partisi (HDP)

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR)

İYİ Parti,

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)

Saadet Partisi (SP)

Türkiye Komünist Partisi (TKP)

Vatan Partisi

Bu partilerden HÜDA PAR, seçime girmeyeceğini açıkladı. (HABER MERKEZİ)

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