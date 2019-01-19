KHK ile şirketlere geçirilen işçiler: Asgari ücret zammını istiyoruz

Metehan UD

Dilek OMAKLILAR

İzmir

KHK ile kadro bünyesine geçirilen işçilerin ücretlerine, asgari ücrete yapılan zammın yansıtılıp yansıtılmayacağı henüz netleşmedi. Görüştüğümüz Genel-İş üyesi belediye işçileri zammın yansıtılması için bakanlığa bir an önce adım atma çağrısı yaptı.

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında kamu ve belediyelerde çalışan yaklaşık 900 bin taşeron işçi geçtiğimiz yılın nisan ayında “kadro”ya geçirildi ancak işçiler taşeron çalışma düzenini arar oldu. Kadrolu işçilerin sahip olduğu pek çok haktan faydalandırılmayan işçilerin ücretlerine asgari ücrete yapılan zammın yansıtılıp yansıtılmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

"KAYBIMIZ 600-700 LİRA"

Bornova Belediyesi Temizlik İşleri İşyeri Temsilcisi Ömür Taştan bu zamdan faydalanmanın hakları olduğunu belirterek, “KHK’de işçilerin aynı haklarla kadroya geçeceği belirtiliyor ama bakanlığın şu ana kadar henüz bir açıklama yapmamış olmasından dolayı endişeliyiz. Bu bizim için ekmek meselesi ve bu zammı alabilmek için sonuna kadar mücadele vereceğiz. Kaybımız 600-700 lira. Bu da bizim kiramız demek. Gerçek enflasyonun yüzde 50’lerde olduğu bir dönemde büyük bir kayıp. Maaşımız günden güne eriyor ve bu miktarı daha da önemli hale getiriyor. Bize sundukları yüzde 4 gülünç bir rakam. Şu anda hepimiz zor durumdayız. Kimse zaten asgari ücretten memnun değil ama biz o zammı bile alamıyoruz. Devlet bu zammın yansıtılması için gerekli adımları atmalıdır” dedi.

"KRİZ BİTTİ DİYORLAR AMA BİZ GÖREMEDİK

Bornova Belediyesi Park Bahçeler İşyeri Temsilcisi İlhami Gündüz de işçilerin yüzde 4’lük zamla geçiştirilmeye çalışıldığını ifade ederek şunları söyledi: “Bu da bizi ciddi boyutta ekonomik olarak bir çöküşe sürüklüyor. Biz insanca onurluca yaşamak istiyoruz. Bunun için de ilk olarak asgari ücret zammının maaşlara yansıtılmasını talep ediyoruz. Bu bizim için birilerinden beklediğimiz lütuf değil biz sadece emeğimizin karşılığını istiyoruz. Benim kaybım elektrik, su, telefon, doğal gaz faturası kadar. Bunları ödediğimde çocuğumun ihtiyaçlarını karşılayamayacağım. Ek gelire de sahip değilim. Bu zamla değil etin, kasabın yüzünü bile göremez olduk. Çok sıkıntılı bir süreç geçiriyoruz. Devlet büyükleri ‘Kriz bitti, normale dönüldü’ diyor, eğer bu gerçek ise bu işçi sınıfına da yansımalıdır ama biz ortada bir normale dönme görmüyoruz.”

"2 BİN 300 MAAŞIMIN 2 BİN TL’Sİ BORÇ

Karşıyaka Belediyesi işçilerinden Gökhan Şimşek de kadro düzenlemesinin başından beri sıkıntılı olduğunu vurguluyor. Şimşek, “Taşeronda aldığımız zammı bile alamaz olduk. Aynı işi yapan başka biri belediyede 4 buçuk milyar maaş alıyor diyelim, biz 2 bin 300 lira alıyoruz. Nerede adalet? En azından dengeleme olması gerekiyordu bu sistem yapılırken. Son 2-3 aydır temel ihtiyaçlara yapılan zamlardan kaynaklı zaten geçinemiyoruz. Bizi çok fazla etkiledi. Aldığımız maaşı ucu ucuna denk getirirdik, şimdi ise hiç denk getiremiyoruz. Borçlarla ayı tamamlıyoruz, maaş gelince de borçları silmeye çalışıyorsun. İnanın bugün 2 bin 300 lira maaşımız yatacak 2 bin lira ödemem var. İnsanlar AKP sizi kadroya aldı, daha ne istiyorsunuz diyorlar. Böyle bir kadro mu olur ya! Cumhurbaşkanı çıkıp soğan ucuzladı dedi, gittim bugün baktım yine 6 lira. Nerede ucuzluk? Gelsinler verelim bu parayı ellerine de geçinebiliyorlar mı bir bakalım” diye konuştu.

SÖZÜM ONA KAMU İŞÇİSİYİZ

Kadın işçilerden Özgür Aktaş: Kamu işçiyiz sözüm ona ama hiçbir şekilde zam almıyoruz. 2014 yılının yol-yemek paraları ile idare ediyoruz hâlâ. Ocak ayı itibariyle burada çalışan arkadaşlarımız normal ücretin altında kalıyor. Geçinmek zor ve bunun adı açıkçası ayrımcılıktır ve buna karşıyız. Etkilerini en başta ekonomik olarak hissediyoruz. Normal haftalık alışverişiniz iki kişilik ailede bile 65 TL iken bizim bir yevmiyemiz 65 TL’nin altında kalıyor.

BAKANLIĞIN İKİ FARKLI GÖRÜŞÜ VAR

İşçiler taşeron şirket bünyesinde çalışırken ücretleri ihale ile “Asgari ücretin yüzde 20 fazlası”, “Asgari ücretin yüzde 50 fazlası” şeklinde düzenleniyordu. Bu işçiler hem asgari ücret artışından, hem de yüksek hakem tarafından bağıtlanan toplu iş sözleşmesiyle belirlenen altı ayda bir verilen yüzde 4’lük zamdan faydalanıyordu. Şimdi ise asgari ücretin altında kalanların ücretleri 2020 TL’ye çekilirken daha fazla alanlar ise kayıplarla karşı karşıya.

Kurumlar ‘Sayıştay zimmet çıkarabilir’ iddiasıyla farkı vermekten çekiniyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, asgari ücret artışının KHK’li işçilere yansıtıp yansıtmayacaklarını soran belediyelere iki farklı görüş verdi. İlk görüş işçilerin sadece Yüksek Hakem Kurulu tarafından bağıtlanan sözleşmelere tabi olduğu belirtilirken ikinci görüş yazısında taşeron işçilerin kadroya alınırken idare ile imzalanan iş sözleşmesine göre belirlenmesi şeklinde. Genel-İş Genel Merkezi ile görüşen Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önümüzdeki günlerde cevabını verecek.