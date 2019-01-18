Makina Mühendisleri Odası'ndan Fatih Altaylı’ya açık mektup

Fatih Altaylı’nın 10 Ocak 2019 tarihli Habertürk Gazetesi'ndeki köşesinde “Odalar ve baroların asıl işi ne olmalı?” başlıklı yazısı üzerine, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, Fatih Altaylı’ya odanın ve TMMOB’ye bağlı odaların eğitim-belgelendirme faaliyetleri üzerine bilgilendirme amacıyla mektup yazdı.

Mektupta, MMO’nun kuruluş amaçları da anlatıldı.

“Onlar daha çok siyasetle ilgilenirler. Türkiye’yi kurtaracak büyük işlerin peşindedirler” ifadelerini kullanan Altaylı’ya şöyle yanıt verildi:

İnanınız, sizin de olmasını istediğiniz çok belli olan uygulamaları yapan Odalarımızın ve üyelerimizin mesleki-teknik sürekli eğitim ve uygulama faaliyetlerini tasfiyeye yönelik birçok uygulama söz konusudur ve bizim yaptığımız ‘siyaset’ esasen bu olumsuzlukları önlemeye yöneliktir. Eğer siyaset yapmakla itham edilirsek söyleyeceğimiz birçok şey vardır: Kötüsü ve kinayeli olarak anılanının dışında siyasetin iyisi, bilimseli, ülke-kamu-toplum-meslek-meslektaş yararının bütünlüğüne dönük siyaset de vardır, olmalıdır. Evet mesleklerimizi, meslek alanlarımızı, meslek örgütlerimizi kurtarmaya çalışıyor ve bu temelde siyaset yapıyoruz. Evet, ülkemizde antidemokratik gelişmeler var ve bunlarla meslek alanlarımızdaki olumsuz gelişmeler arasında organik bir bağ var, bu nedenle demokrasiyi savunuyor ve mesleki itibarımızı korumak için siyaset yapıyoruz. (HABER MERKEZİ)