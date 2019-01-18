18 Ocak 2019 15:59

Ege Üniversitesi kampüsü Millet Bahçesi yapılmak isteniyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Ege Üniversitesi kampüsünün Millet Bahçesi yapılacağını açıkladı. Peki Millet Bahçesi için neden bu yer seçildi?

Ege Üniversitesi kampüsü Millet Bahçesi yapılmak isteniyor

Fotoğraf: Google Maps

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    Özer AKDEMİR
    İzmir

    Bilim insanları tarafından ‘İzmir'in temiz hava fabrikası’ diye nitelendirilen Ege Üniversitesi kampüsü AKP'nin hedefinde. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Ege Üniversitesi kampüsünün Millet Bahçesi yapılacağı yönündeki açıklaması birçok kesim tarafından kentin tam ortasında kalan bu yeşil alana AKP'nin gözünü diktiği şeklinde yorumlanıyor.

    EGE ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜNDEKİ ORMANLIK ALAN

    AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde partisinin İzmir'deki aday tanıtım töreninde “Ege Üniversitesi Bornova Kampüs alanına Millet Bahçesi için çalışmalara başladık” derken, 290 bin metrekare alanda çalışmaların devam edeceğini söylüyordu. Bu 290 bin metrekarelik alanın Çevre ve Şehircilik Bakanı’nın çeşitli kereler Ege Üniversitesi Rektörlüğüne yaptığı ziyaretlerde dile getirilen projelerle ilgili olduğu görülmekte. Bu ziyaretlerde Bakanlık ile Rektörlük arasında “hazineye ait atıl arazileri hem de üniversite mülkiyetindeki arazileri değerlendirileceği” bir protokolün imzalanmasından bahsediliyordu. Bahsedilen alanın Ege Üniversitesi kampüsündeki ormanlık alan olduğu düşünülüyor. Bu alan, hazine tarafından eğitim ve bilimsel araştırma amacıyla kullanılmak üzere hazinece tahsis edilmiş ya da vatandaşların kamulaştırılmış arazilerinden oluşuyor. Yaklaşık 3450 dönümlük Ege Üniversitesi kampüs arazisinin Ankara yolunun kuzeyinde kalan 545 bin metrekarelik Lojmanlar Yerleşkesinde. Yerleşke içinde Ege Üniversitesi konuk evi, Güneş Enerjisi Enstitüsü ve personel lojman binaları ile fıstık çamı koruluğu ve zeytinlikleri içeren Ege Üniversitesi Ormanı yer almakta. Yaklaşık 290 bin metrekarelik bir alanı kaplayan fıstık çamı koruluğu 1983-1984 yıllarında Ege Üniversitesi ormanı oluşturmak amacıyla Orman Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla fıstık çamı plantasyonu yapılarak oluşturulmuştu. Yerleşkenin Kuzey ve Batısında bulunan zeytinlikler ise yaklaşık 108 bin metrekarelik bir alanı kaplamakta.

    ZATEN HALKA AÇIK

    Yerleşkede yer alan 2200 metre uzunluğundaki yürüyüş parkuru üniversite personelinin yanı sıra halka da açık yürüyüş, koşu ve bisiklet parkuru olarak haftanın her günü aktif olarak kullanılmakta. 290 bin metrekarelik bu koruluk, yüz ölçümü 420 bin metrekare olan Kültürpark’ın yaklaşık 4'de 3'ü kadar büyüklüğü ile İzmir’in akciğerlerinin önemli bir parçası durumunda. 550 dönümlük lojmanlar bölgesinin yarısını kaplayan yaklaşık 290 dönümlük bu ormanlık alan zaten halka açık olup, isteyen çoluk çocuğu ile gelip yürüyüş yapabilmekte, konuk evindeki restoran ve kafeteryada yiyip içebilmekte.

    İMAR YASAĞI VAR

    Bornova Belediyesi’ndeki imar kayıtlarına göre kentin temiz hava ve yağış gereksinimi yönünden vazgeçilmez oksijen deposu olan ve Ege Üniversitesi ormanı olarak bilinen bu koruluğun üzerinde imar yasağı var. Ayrıca yerleşkedeki tüm ağaçlar da koruma altında. Yani üniversite bile bu ormanda eğitim amaçlı da olsa en küçük bir yapılaşmaya gidemez. Ancak AKP defalarca örneği görüldüğü gibi belediyeleri devreden çıkarıp Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın imar planı değişikliği kararlarıyla bu yasağı aşabilir.

    BİNLERCE AĞAÇ KESİMİ SÖZKONUSU

    Millet Bahçesi'nin projesi henüz açıklanmamış olsa da başka kentlerde uygulanmaya konulan projelerde olduğu gibi spor sahaları, çocuk parkları, kafeterya, piknik alanı gibi son derece geniş binaların yapılması söz konusu.

    Bu aktivite mekanlarının ve yapıların yapılabilmesi için 290 dönümlük koruluğun en az yarısı büyüklüğünde bir alanda binlerce ağacın kesilme olasılığı var. Bu durum, ormanın iklim ve hava kirliliği gibi çevresel etki faktörlerine olan olumlu etkisini yok edebilecek. İzmir'in çeperinde içinde birçok kıraç arazi varken, kente yeni yeşil alanlar kazandırmak gibi bir amaçtan bahsediliyorsa, zaten yetişmiş bir orman alanı, kentin akciğerlerinden birisi neden gündeme getiriliyor sorusu yanıt bekliyor?

    BİLİM: MUTLAKA KORUNMALI DİYOR?

    Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı öğretim üyeleri Çiğdem Coşkun Hepcan ve Şerif Hepcan'ın EÜ Ziraat Fakültesi Dergisinde 2017 yılında yayınlanan “Ege Üniversitesi Lojmanlar Yerleşkesinin Hava Kalitesinin İyileştirilmesine Yönelik Düzenleyici Ekosistem Servislerinin Hesaplanması” başlıklı bilimsel araştırması, bu ormanın ve içinde bulunduğu lojmanlar yerleşkesinin kentin temiz hava fabrikası gibi işlev gördüğünü ve mutlaka korunması gerektiğini gösteriyor. “Yerleşkedeki geniş ve sık dokulu taç örtüsünün bir yılda toplam 324.47 ton zararlı kirleticinin atmosferden uzaklaştırılması ve yaşamları boyunca 8107.86 ton karbondioksitin depolanması yoluyla kente önemli ekolojik katkılar sağladığını gösterdi. Bu özellikleriyle Lojmanlar Yerleşkesi hem kentsel açık yeşil alanların değerli bir bileşeni, hem de nitelikleri itibarıyla ekosisteme olan olumlu katkısı  açısından örnek bir yeşil alandır. Bu nedenle yapılaşma baskısına karşı bitki dokusu ve açık-yeşil alan varlığıyla mutlaka hassasiyetle korunmalıdır.”

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