Şahmiran Tekstil patronundan işçilere: Zammı hak etmiyorsunuz

Serpil BERK

Dersim

Dersim’de yaklaşık olarak bir yıl önce Valilik teşvikiyle açılan Şahmiran Tekstil’de sorunlar bitmiyor. Evrensel’e konuşan işçiler asgari ücret zammını dahi performansa göre verileceği baskısının yapıldığını kaydetti.

İş yeri el değiştirdiği için sigorta çıkışı yapılan işçiler, bir aya yakındır sigortasız çalışıyor. Yılbaşı sonrasında 10 işçinin çıkarıldığı atölyede işçilerin almaları gereken asgari ücret zammı da ücretlere yansıtılmıyor; gerekçe performans düşüklüğü.

Performansa dayalı çalışmanın dayatıldığını aktaran işçiler, “Günlük istenilen sayıyı çıkaramadığımızda 2 saat ücretsiz mesaiye kalmamız isteniyor. İşveren bununla da yetinmeyip ustabaşlarına baskı yaparak sayıyı çıkaramayan işçileri kendisine bildirmesini istiyor. Çalıştığımız firma el değiştirdiği için sigorta çıkışımız yapıldı bizden habersiz. Yaklaşık bir aydır sigortasız çalışıyoruz. Yeni yıl sonrasında 10 arkadaşımız peyderpey işten çıkarıldı” dedi.

Bir yıl boyunca servis, yemek, elektrik, su faturası gibi giderleri teşvikle karşılanan Şahmiran Tekstil şimdi ise bu giderleri kendi karşılıyor, bu da gelen su faturasından dolayı sifonların sökülmesinden, lavabolarda sabun olmamasına kadar işçilerin çalışma koşullarını olumsuz etkileyen yaptırımlara dönüşüyor. Asgari ücret zammına ilişkin işverenin işçilere ‘Bu ay deneyeceğiz hak ederseniz veririz’ dediğini aktaran işçiler, “Yapılan bir toplantıda asgari ücret zammını hak etmediğimiz, performanslarımızın iyi olmadığı ve istenilen sayıyı çıkaramadığımız söylendi. Zam performansımıza göre maaşımıza yansıtılacakmış söylenen bu” diye konuştular. Var olan baskılara dayanamayan işçilerden kimisi ise işi bırakıyor.