19 Ocak 2019 09:00

Avrupa sermayesinin Brexit kaygısı

Avrupa’nın gündeminin en önemli maddesini bu hafta Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılması yani 'Brexit' oldu.

Avrupa sermayesinin Brexit kaygısı

Görsel: Pixabay

    • Paylaş

    Avrupa’nın gündeminin en önemli maddesini bu hafta Birleşik Krallık’ın (İngiltere, Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler) Avrupa Birliği’nden ayrılması yani kısaca “Brexit” oldu.

    İngiltere Başbakanı Theresa May, AB ile Brexit üzerine yaptığı anlaşmayı parlamentodan geçiremedi. May, kaybettiği Brexit oylamasıyla 1924’den sonra parlamentoda yaşanan en büyük yenilgiyi aldı ama buna rağmen istifa etmeyi reddetti.

    ERKEN SEÇİMİN ÖNÜ ŞİMDİLİK KESİLDİ

    Aksine muhalefet partisine güven oylaması talep etmesi çağrıda bulundu. İşçi Partisi de teklifi kabul etti ve çarşamba günü hükümet 19 oy farkla güven oyunu kazandı. Böylece hükümet genel seçimin önünü şimdilik kesmiş oldu. Hükümetin yaşadığı çıkmazı, “ikinci referandum” yaparak çözülebileceği tartışmaları da durulmadı. The Guardian Yazarı Owen Jones, İşçi Partisinin ikinci bir referandum değil “daha iyi bir Brexit” için çalışması gerektiğini yazdı.

    ALMANYA VE FRANSA ENDİŞELİ

    İngiltere’de, AB ile yapılan Brexit anlaşmasının reddedilmesi Almanya’yı da endişelendirdi.  German Foreign Policy’den aldığımız yazıda, bu endişenin ekonomik nedenleri açıklanıyor. Fransa’nın ünlü gazetesi Le Monde ise Fransız küçük ve orta boy şirketlerin anlaşmasız bir Brexit’e hazırlıksız olduklarını savunuyor. Fransa hükümetinin böylesi bir duruma hazırlık için kararname hazırlayacağı belirtiliyor.

    Fotoğraf: EPA/AA

    RİZİKO

    German Foreign Policy

    İngiltere'de Avam Kamarası’nda (Parlamento) Brexit sözleşmesinin reddedilmesi Alman sermayesinde alarm çanlarının çalmasına yol açtı. Alman Sanayiciler Birliği Başkanı, kuralları belirlenmemiş bir Brexit’in engellenmesinin zorunlu olduğunu, bu sağlanamazsa Almanya’da on binlerce işletme ve yüz binlerce işçinin tehlikeye atılmış olacağını söyledi. Münih Ifo Enstitüsü uzmanlarından biri ise, Avam Kamara’sının  Brüksel’in kurallarını belirlediği, İngiltere’yi bir ticari sömürge haline getiren Brexit Sözleşmesi’ni reddedeceğinin açık olduğunu, bunun bile bile AB tarafından İngiltere’yi tekrar halk oylamasına gitmeye zorlamak için yapıldığını söyledi. İngiltere’de Brexit’ten yana ya da karşı olanların büyük bir kısmı referandumun tekrarlanmasının demokrasiye yarar değil zarar getireceği düşüncesinde.

    TİCARİ SÖMÜRGE STATÜSÜ

    Brexit Sözleşmesi, bağımsız bir devlet için kabul edilmesi mümkün olmayan, onu ticari bir sömürge haline getiren kurallar içermekteydi. İngiltere’nin AB’den çıkışı sonrası, Gümrük Birliği ile İngiltere arasındaki ilişkilerde karar yetkisi AB’de olduğu gibi, Kuzey İrlanda ile ilgili herhangi bir sorunda da Brüksel’in İngiltere’yi görüşmeye mecbur etme gibi hakları bulunmaktaydı. Ifo Enstitüsü’nden Gabriel Felbermayr’ın tespitiyle AB, Brexit Sözleşmesi’yle İngiltere’yi ticari bir sömürge haline getirmek istemişti ve bu nedenle haklı olarak kabul edilmedi. AB Konsey Başkanı Donald Tusk yaptığı bir açıklamayla aslında Brüksel’in istediğinin tam da bu sonuç olduğunu ortaya koydu. Tusk, “Eğer sözleşmeye hayır diyorlarsa,  Brexit’ten vazgeçmeleri, AB içinde kalmaları gerçekçi çözüm olacaktır” diyerek Berlin ve Brüksel’in bu yöndeki arzusunu vurguladı.

    SİNSİ BİR OYUN

    Halbuki; Londra’nın pazarlıklarda hiçbir şansı olmadığını Avrupa’nın nötral devleti olan İsviçre’den bir gazeteci çoktan ortaya koymuştu. Haberde, İngiliz temsilcilerin, eşit göz hizasında bir Brexit sözleşmesi imzalanacağıyla ilgili umut yaymaları karşısında AB heyetindeki Alman temsilci Sabine Weyand’ın Brüksel’in koşullarını belirleyip İngiltere’ye de bildirdiği, bu nedenle İngiliz temsilcilerin açıklamalarının sadece halkı aldatmaya yönelik olduğunu söylediği belirtilmekteydi.  „AB, Brexit Sözleşmesi sayesinde büyük politik, ekonomik zarar görecek olan İngiltere’nin AB’den ayrılmaktan vazgeçeceğini tahmin etmekteydi ama yanıldı. Bazı Alman gözlemciler AB’nin bu taktiğini sinsi bir oyun olarak değerlendirdiler.

    DEMOKRASİYE ZARAR VERECEK

    Brexit Sözleşmesi’nin Avam Kamarası’nda reddi için oynanan rizikolu oyunun Donald Tusk’ın dediği gibi İngiltere’nin AB’de kalmasına yol açıp açmayacağı henüz bilinmiyor. Şimdiki durum referandumun tekrar edilebileceği izlenimini uyandırıyor. Ama en keskin Brexit karşıtları bile ikinci bir referandumun, devleti elinde tutan elitler izin vermedikçe sonucu değiştirmeyeceği düşüncesinde. Ayrıca Avrupa’yı saran Sarı Yelekliler ayaklanmasının referandum nedeniyle İngiltere’ye sıçrayabileceği endişesi içinde olan egemenlerin referandumdan yana tavır almayacağına da kesin gözüyle bakılıyor. Referandumun yapılmasından yana olanlar bile, sonucun AB’de kalma olarak çıkacağından şüpheliler. Bilindiği gibi 2016 yılında yapılan referandum öncesi de anket firmaları çoğunluğun Brexit’e karşı olduğunu açıklamıştı.

    MİLYARLIK KAYIP

    Alman sermayesi açısından oynanan rizikolu oyun alarm sinyallerine yol açtı. Birleşik Krallık, Almanya açısından ABD’nin ardından ikinci direkt yatırım alanı durumunda. Almanya’nın İngiltere’deki yatırım hacmi 120 milyar avro. Aynı zamanda Alman sermayesinin en fazla ciro yaptığı beşinci yer de İngiltere. Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği Başkanı Erich Schweitzer, Brexit görüşmelerine bağlı olarak Almanya’nın İngiltere’ye ihraç hacminin beşte bir azaldığını belirtiyor. Schweitzer, WTO (Dünya Ticaret Örgütü) kurallarına göre gerçekleşecek bir Brexit’in Almanya’ya yılda 2 milyar avroluk zarar getireceğini, aynı zamanda Almanya’da 750 bin işçinin işyerinin tehlikeye gireceğini belirtti. Alman Ekonomi Enstitüsü, yıllık zararın 10 milyar avronun üzerinde olacağı görüşündeyken, uzmanlar WTO kurallarına uygun Brexit’in Almanya-İngiltere arasındaki ticareti çökerteceğini, her yıl en az 40 milyar avro zarar edileceğini tahmin ediyorlar.

    ALMAN SERMAYESİNİN ÖNCELİKLERİ

    Alman Sanayiciler Birliği Başkanı Joachim Lang da Brexit Sözleşmesi’nin reddinin dramatik olduğunu, İngiltere’nin AB’den kuralları belirlenmemiş şekilde ayrılışının Almanya-İngiltere dış ticaretini 175 milyar avroluk riske sokacağını belirtiyor. İngiltere ekonomisinde durgunluğa yol açacak gelişmenin Alman ekonomisini etkilememesinin imkansız olduğunu söyleyen Lang, belirginsizliğin ülkede on binlerce işletme ve yüz binlerce işçi açısından tehlike yarattığını ifade etti. Deutsche Bank Şefi Christian Sewing de kuralsız bir Brexit’in AB ülkelerinin tümünün ekonomilerini olumsuz etkileyeceği uyarısında bulundu.

    Sermayenin alarm sinyallerinin  bir nedeni de ekonomik kalkınmanın 2017’de yüzde 2.2 iken 2018’de yüzde 1.5’e gerilemiş olması. Almanya’nın dış ticarette en fazla ciro yaptığı ABD ile ilişkileri limoni. İkinci sırada yer alan Fransa, Sarı Yelekliler eylemlerinin açıkça ortaya koyduğu gibi istikrarsız bir ekonomiye sahip. Üçüncü ülke Çin, ABD’nin ticari savaş hedefi olduğu için Almanya’nın yatırımının ve ticaretinin gerilediği bir ülke. Eğer düzenlenmemiş Brexit nedeniyle İngiltere ile ticari ilişkilerde de gerileme olursa Almanya’nın işi zorlaşabilir.

    Çeviren: Semra Çelik

    BREXIT: FRANSIZ ŞİRKETLERİN KAYGILANDIRICI HAZIRSIZLIKLARI

    Elise BARTHET
    Barthet / Le Monde

    Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden çıkışı üzerinde Londra ile Brüksel arasında yürütülen sözleşmenin Britanya meclisinde reddedilmesinden telaşlanan patron temsilcileri çarşamba günü alarmı çaldılar: Fransız şirketler, gelecek aylarda ne olursa olsun, artık sert bir Brexit’i hesaba katmalılar. Bu şirketlerden 30 bine yakını Manş Denizi ötesine ihraç ediyor ve 3 bin tanesi de oraya yerleşmiş durumda.

    Zaman artık yetkililerin devreye girme zamanı. (Fransız) Başbakan Edouard Philippe, perşembe günü Başbakanlıkta yapılan bir toplantıdan sonra “anlaşmasız bir Brexit” planını devreye soktuklarını ve “gelecek üç hafta içinde” Fransız ve İngiliz yurttaş ve şirketlerin haklarını korumak için 5 kararnamenin onaylanacağını ilan etti.

    Philippe sözlerini “Önümüzde hâlâ bir çalışma, bilgilendirme çalışması var, özellikle de şirketlere yönelik” diye tamamladı.

    Zira bu alanda bir acil durum söz konusu. Anlaşma olmadığı koşullarda 30 Martta gümrükler tekrar yürürlüğe girecek. Tıpkı bürokratik işlem ve kontroller gibi. Birçok şirket bu felaket senaryoyu bilmiyor, en azından küçümsüyor.

    DENKLEMİN BİRÇOK BİLİNMEZİ VAR

    Birleşik Krallık, Fransa’nın ticaretinin arttığı nadir ülkelerden biri. 2017’de ticaret hacmi 4 milyar avro civarındaydı. İhracatın birinci kalemi olan gıda sert bir Brexit’ten en fazla etkilenenler olacak. Ekonomist Thierry Pouch’a göre “2014’te, Rus ambargosunun başlarında olduğu gibi, ürünlerin iç pazara yönelmesi ve bir tıkanmaya yol açma riski var.”

    Olivier Wyman araştırma kabinesine göre “Fransa, yılda 4 milyar avroluk bir faturayla, Avrupa Birliği içinde en azla etkilenen üçüncü ülke olacak.”

    Tüm kanatlarını Birleşik Krallık’ta üreten Airbus gibi dev gruplar 2017’den itibaren boğayı boynuzundan tutmuş olsalar da küçük ve orta şirketler geç harekete geçtiler.

    (Patronlar örgütü) Medef’in Uluslararası İşler Sorumlusu Frédéric Sanchez’e göre, “Şirketlerin üçte biri hazır, diğer üçte biri sorunun bilincindeler fakat Brexit olmayacağını düşünüyorlar, son üçte birlik kısmı ise soruna bile bakmıyor”.

    Küçük ve Orta Boy Şirketler Konfederasyonu (CPME) Avrupa İşleri Temsilcisi Alban Maggier’e göre, “Denklemin birçok bilinmeyeni var ve daha düne kadar birçok patron mantıklı yaklaşımın kazanacağını düşünüyordu”. Theresa May ile AB adına müzakere yürütenlerin sorumlusu Michel Barnier arasında varılan anlaşma 2020’ye kadar sürmesi gereken bir geçiş süreci, şahısların serbest dolaşımı ve “ortak bir gümrük bölgesi” öngörüyordu. Salı gününkü oylama işte tüm bu tavizleri süpürdü.

    Ticaret ve Sanayi Odaları tüm Fransa’da toplantılar tertipliyor. Gümrüklerde, bugün AB içinde “meta değişim deklarasyonu” yapan şirketlerin yarının “büyük ihraç” kurallarını öğrenmeleri için çağrılar yapılıyor. Fakat, küçük ve orta boy şirketler şu ana kadar büyük hareketlilik göstermedi 

    Çeviren: Deniz Uztopal

    İŞÇİ PARTİSİ İKİNCİ REFERANDUM DEĞİL DAHA İYİ BİR BREXIT İÇİN ÇALIŞMALI

    Owen JONES
    The Guardian

    İngiltere'de hükümet güven oylamasını kazanması, gücünün değil zayıflığının bir göstergesi. İnatçı Muhafazakar Partiyi birleştiren koşul, Jeremy Corbyn liderliğindeki bir İşçi Partisi hükümetinin olasılığı. (Başbakan) Theresa May, Muhafazakarların başarı şansına güveniyorsa risk alabilirdi. Fakat İşçi Partisi son seçim kampanyasına Muhafazakarlardan yüzde 24 geride başladı ve altı haftanın sonunda iki puan geride bitirdi. Güncel anketlerde ise İşçi Partisi biraz daha önde. Muhafazakarların korkusu, Corbyn başkanlığındaki bir hükümetin sıradan bir İşçi Partisi hükümetine benzemeyebileceği ve Margaret Thatcher tarafından inşa edilen iktisadi mutabakatı alaşağı edebileceği. Bu konuda haklı olabilirler.

    Şu sıralar medya, İşçi Partisi(nin baskı altında olduğunu iddia ederek hikayeyi değiştirmeye çalışıyor. Bu tuhaf. Hükümet, Britanya demokrasisinin en büyük parlamenter yenilgisini yaşadı. David Cameron ve May tarafından ideolojik olarak yönlendirilen kemer sıkma politikası ve felakete yol açan diğer politikaların bir sonucu olarak, yaklaşık on yıldır süren Muhafazakar idare, Britanya’yı  modern zamanların en kötü siyasi ve sosyal kriz ortamı içerisinde bıraktı. İşçi Partisi, karşıtları tarafından inşa edilmiş krize yönelik sihirli bir çözüm bulamadığı için teşhir edilebilir; ki böyle bir çözüm yok.

    İŞÇİ PARTİSİNİN TAKTİĞİ NEDİR?

    İşçi Partisi’nin ikinci bir referandumu desteklemek zorunda olduğuna dair resmi presibi onayladığına dair iddialar var, fakat asılsız. Prensibe göre “Ülke için en uygun olan netice, acil bir genel seçimle Muhafazakarları iktidardan düşürmek”. Fakat böyle bir seçim tasarlanamazsa, parti, masada kalan “kamuoyu için kampanya yürütmek dahil tüm diğer seçenekleri desteklemek durumunda”.

    İşçi Partisi’nin taktiği nedir? İkinci bir referandum meselesini ele alalım. Liderlik hangi karara varırsa varsın bir çoğunluk bulabileceği kesin değil. Bakanlar Kurulu’ndan 2016’da istifa eden bir İşçi Partisi milletvekili, açık bir oylama sırasında parlamenter İşçi Partililerin ikiye bölünebileceğini ve muhaliflerin daha fazla çıkabileceğini, yani her zaman televizyondaki gibi olmadıklarını söylüyor.

    Ayrılma yanlısı grupları temsil eden gölge kabine üyeleri, eğer İşçi Partisi bir referandumu desteklemek üzere oy verme zorunluluğu getirirse istifa edeceklerini söylediler. Eğer referandum tek seçenek olarak kalırsa İşçi Partisi kalmak için kampanya yapacak ve bu büyük bir girişim olacak. Fakat hayallere kapılmayalım. Kampanya bir öncekinden çok daha amansız ve sert, ülkeyi saran kültürel savaş daha beter, milyonlarca ayrılma yanlısı seçmen çok daha sinirli ve hayal kırıklığına uğramış olacak. Ayrılma yine kazanabilir.

    Muhafazakar yönetim ulusun hastalıklarının kaynağıdır: Muhafazakar hükümeti devirmek istemek, ki bunun tek yolu bir İşçi Partisi zaferidir, partiyi ülkeden daha önemli görmek demek değildir, ülkeyi savaştan sonraki en vahim yönetimden koruma teşebbüsüdür. İşçi Partisi’nin Muhafazakarlar tarafından zaptedilmiş 54 koltuğundan 41’i ayrılmak için oy verdi. Sadece 13’ü kalmayı yeğledi. İşçi Partisi, ayrılma taraftarlarına tutunup daha fazla oy kazanmaksızın herhangi bir seçimi kazanamaz ve Brexit oylamasına yol açan adaletsizlikler daha da beter hale gelir.

    GERÇEK ÇATIŞMA NEREDE?

    İşçi Partisi temel çatışmanın Brexit’in kalma ve ayrılma taraftarları arasında değil, elit karşıtı olan büyük çoğunluk arasında olduğunu vurgulamalı. İki tarafı birleştiren hayat standartları, istihdam, sosyal güvenlik, zenginlerin vergilendirilmesi ve kamu mülkiyeti konularına yeniden odaklanmalı. Bu da bir davayı savunmak anlamına gelir. Parlamentoda Gümrük Birliği için bir çoğunluk mevcut. İşçi Partisi liderliğindeki pek çok insan tatmin edici bulmasa da Norveç Modeli adı altındaki Ortak Pazar ve Gümrük Birliği kombinasyonu parlamentodaki bölünmede destek kazanmak için iyi bir şans. Avrupa Birliği, Britanya’nın kırmızı çizgilerindeki değişimin yeni olanaklar sağlayacağını açıklamıştı. Bu durumda muhafazakarların arasındaki ciddi bölünmeler hakkındaki tartışmalara yeniden odaklanılabilir.

    İşçi Partisi ikinci bir referandumu desteklemezse sesler topluluğu tarafından susturulacak. Fakat  şu an için Parti, enerjisini yeni bir anlaşma kurmak üzerinde yoğunlaştırmalı.

    Çeviren: C. Güneş İspir

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Hyundai ve yan sanayisi kısa çalışmaya başvurusu yaptı
    SONRAKİ HABER

    Polis kanunu değişikleri sonrası 393 ölüm yaşandı
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    AKP 'şeffaf belediyecilik'ten neden korkuyor?

     Ayşen ŞAHİN AKSAKAL
    Ayşen ŞAHİN AKSAKAL

    Bir halkın zaferle imtihanı

     Adnan ÖZYALÇINER
    Adnan ÖZYALÇINER

    Güneş açtığında

     Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU
    Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU

    AKP tipi 23 Nisan

     Mesut KARA
    Mesut KARA

    Bir gün mutlaka

     Vedat İLBEYOĞLU
    Vedat İLBEYOĞLU

    Evet, hiçbir şey olmasa da bazı şeyler oldu!

     Özer AKDEMİR
    Özer AKDEMİR

    Mezopotamya Su Forumunun ardından

     Mıgırdiç MARGOSYAN
    Mıgırdiç MARGOSYAN

    'Murdar kavurma' meselesi

     Yaşar ATAN
    Yaşar ATAN

    Anton Çehov'dan bir öykü
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Bahçeli: Yumruk attıracak kadar ne yaptın sen Kemal Kılıçdaroğlu?
    Bahçeli: Yumruk attıracak kadar ne yaptın sen Kemal Kılıçdaroğlu?

    Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'nun saldırıya uğramasıyla ilgili konuştu: O adama yumruk attıracak kadar ne yaptın sen Kemal Kılıçdaroğlu.

    GÜNCELLENDİ
    Kılıçdaroğlu’ya Ankara'daki cenaze töreninde saldırı ve linç girişimi
    Kılıçdaroğlu’ya Ankara'daki cenaze töreninde saldırı ve linç girişimi

    Ankara Çubuk'ta Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı’nın cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saldırıya uğradı.

    GÜNCELLENDİ
    Kılıçdaroğlu'ya saldırı büyük tepki çekti: Nefret politikasının sonucu
    Kılıçdaroğlu'ya saldırı büyük tepki çekti: Nefret politikasının sonucu

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ya Ankara Çubuk'taki asker cenazesinde gerçekleştirilen saldırı ve linç girişimi büyük tepki çekti.

    Polis şiddetine maruz kalan anneler Erdoğan’a seslendi: Vicdanlı olun
    Polis şiddetine maruz kalan anneler Erdoğan’a seslendi: Vicdanlı olun

    Gebze’de polis şiddetine maruz kalan üç anne Erdoğan'a seslendi. Öte yandan Gebze'de yine polis saldırısı yaşandı, anneler gözaltına alındı.

    Kemal Kılıçdaroğlu: Bir milim geri adım atmayacağım
    Kemal Kılıçdaroğlu: Bir milim geri adım atmayacağım

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu saldırı sonrası konuştu: O köyde oturanlar kusuru ve kabahati yoktur. Dışarıdan gelenler bunu tezgahlamıştır.

    Bakan Akar’dan Kılıçdaroğlu'ya saldıranlara: Tepkinizi gösterdiniz!
    Bakan Akar’dan Kılıçdaroğlu'ya saldıranlara: Tepkinizi gösterdiniz!

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kılıçdaroğlu’ya saldırı sonrası saldırganlara "Değerli arkadaşlarım" diye hitap etti, “mesajınızı verdiniz” dedi. 

    GÜNCELLENDİ
    İmamoğlu: Kişilere, partilere, cemaatlere hizmet dönemi bitti
    İmamoğlu: Kişilere, partilere, cemaatlere hizmet dönemi bitti

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe'de "Yeni bir başlangıç" mitinginde yerel yönetim anlayışını anlattı.

    Şakran ve Sincan Cezaevinde tutukluya da yakınına da eziyet
    Şakran ve Sincan Cezaevinde tutukluya da yakınına da eziyet

    Yakınları Şakran ve Sincan cezevinde bulunan mahkum yakınları, kendilerinin ve yakınlarının yaşadığı hakaret ve saldırıları Evrensel'e anlattı.

    GÜNCELLENDİ
    Süper Lig'de 29. hafta | Tüm sonuçlar ve günün programı
    Süper Lig'de 29. hafta | Tüm sonuçlar ve günün programı
    GÜNCELLENDİ
    NBA Play-Off | İlk tur maçlarında son durum
    NBA Play-Off | İlk tur maçlarında son durum
    Beşiktaş’ın arkeolojik katmanları ortaya çıkarıldı
    Beşiktaş’ın arkeolojik katmanları ortaya çıkarıldı
    41. Uluslararası Moskova Film Festivali başladı
    41. Uluslararası Moskova Film Festivali başladı
    Rahmaninov’un Aleko’su prömiyerini yaptı
    Rahmaninov’un Aleko’su prömiyerini yaptı
    Hatay Restoran'ın kısa tarihi: Cemal’den önce-Cemal’den sonra
    Hatay Restoran'ın kısa tarihi: Cemal’den önce-Cemal’den sonra
    CHP’li Utku Çakırözer’den Cumhuriyet yargılaması için 4 kuruma çağrı
    CHP’li Utku Çakırözer’den Cumhuriyet yargılaması için 4 kuruma çağrı

    CHP'li Utku Çakırözer, Cumhuriyet gazetesi yazarlarının yeniden hapse girecek olması ile ilgili "Kızgın demir, demir parmaklıkla soğumaz" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Sri Lanka'da kilise ve otellere bombalı saldırılar: 207 ölü
    Sri Lanka'da kilise ve otellere bombalı saldırılar: 207 ölü

    Sri Lanka'da kilise ve otellere yönelik bombalı saldırılar düzenlendi. 207 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

    Sezai Temelli: Sonuçlardan ders çıkarmak yerine acısını çıkarıyorlar
    Sezai Temelli: Sonuçlardan ders çıkarmak yerine acısını çıkarıyorlar

    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, seçim sonuçları ile açlık grevleri ve ailelere dönük uygulamaları değerlendirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Bahçeli'den YSK'ye baskı: Seçimlerin tekrarı beka meselesidir
    Bahçeli'den YSK'ye baskı: Seçimlerin tekrarı beka meselesidir

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İl Başkanları ve Belediye Başkanları Toplantısında muhalefeti hedef alırken Erdoğan'ı da eleştirdi.

    GÜNCELLENDİ
    100. yıl logosu esinlenme mi, çalıntı mı?
    100. yıl logosu esinlenme mi, çalıntı mı?

    "Milli Mücadele'nin 100. Yılı" nedeniyle hazırlanan logonun Azerbaycan'ın 100. yıl logosu ile benzerliği ve logonun kime yaptırıldığı dikkat çekiyor.

    IŞİD, nisan ayında 50 Suriye askerini öldürdü
    IŞİD, nisan ayında 50 Suriye askerini öldürdü

    Suriye'de IŞİD, çölden saldırmayı sürdürüyor. Örgüt, stratejik lojistik hatlarını hedef alıyor, nisan ayında en az 50 ordu askeri öldürüldü.

    GÜNCELLENDİ
    ODTÜ Stadyumu’ndaki DEVRİM yazısı ve çağrışımları
    ODTÜ Stadyumu’ndaki DEVRİM yazısı ve çağrışımları

    ODTÜ Stadyumu’ndaki DEVRİM yazısının hikayesi de öğrencilerinin devrim ideası etrafında bir özlem birliği içerisinde kenetlenmesine hizmet eder.

    GÜNCELLENDİ
    Kadınlar 1 Mayıs'a hazırlanıyor: Bu yıl sesimiz daha gür çıkacak
    Kadınlar 1 Mayıs'a hazırlanıyor: Bu yıl sesimiz daha gür çıkacak

    İzmir’de işçi, emekçi ve sendikacı kadınlarla 1 Mayıs’a giderken hazırlıklarını ve taleplerini konuştuk.

    GÜNCELLENDİ
    EYT’liler: Edirne’den Kars’a her yerde 1 Mayıs
    EYT’liler: Edirne’den Kars’a her yerde 1 Mayıs

    EYT’liler "Edirne’den Kars’a her yerde 1 Mayıs" sloganıyla alanlara çıkarak taleplerini dile getirmeye hazırlanıyor.

    GÜNCELLENDİ
    İETT işçileri: Asıl kendileri baskı kurup sendika değiştirttiler
    İETT işçileri: Asıl kendileri baskı kurup sendika değiştirttiler

    Erdoğan'ın belediye başkanı olduğu dönemde çalışan İETT işçileri, Hizmet-İş’e geçmedikleri için baskılara maruz kaldıklarını anlattı.

    Kriz üzerine acil cevap bekleyen sorular
    Kriz üzerine acil cevap bekleyen sorular

    "Hükümet ‘reform’ diye, vatandaşa daha çok vergi salmanın, işçinin kıdem tazminatına el koymanın, kısaca vatandaşın cebine el atmanın peşinde."

    Her köşesinde mücadelenin izi var: İşçi kenti İstanbul
    Her köşesinde mücadelenin izi var: İşçi kenti İstanbul

    “Taşı toprağı altın” diye yola çıkıp gelinen İstanbul, işçi sınıfının patronlara karşı verdiği mücadelenin başkenti...

    Sınıf bilinci
    Sınıf bilinci

    "Laiklikten barış meselesine, mülteci sorunundan cinsiyet eşitsizliğine kadar tüm toplumsal sorunlar işçi sınıfını kendi içinde kutuplaştırıyor."

    Memlekete baharı getirecek olanların bayramı kutlu olsun
    Memlekete baharı getirecek olanların bayramı kutlu olsun

    "İstanbul’un köleler, serfler, marabalar, zanaatkarlar ve zincirlerinden başka kaybedecek bir şeyi olmayan işçiler tarafından yazılan bir tarihi var."

    İşçiler 1 Mayıs'ta hangi taleplerle alanlara çıkacak?
    İşçiler 1 Mayıs'ta hangi taleplerle alanlara çıkacak?

    Kriz, zamlar, kıdem tazminatının gasp edilme girişimleri, bireysel emeklilik sistemi... İşçiler, tüm bu dayatmalarakarşı "Haydi 1 Mayıs'a" diyor.

    Yüzleşme
    Yüzleşme

    Çorlu’da bir işçi, içinde bulunduğu yaşam şartlarını nedeniyle sorguluyor: 17 yıldır işçinin yararına bir şey yapmayan Ak Parti’ye niye oy vereyim?