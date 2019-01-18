Hyundai ve yan sanayisi kısa çalışmaya başvurusu yaptı

Arzu YALÇIN

Kocaeli

Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği hakkındaki yönetmelikte yapılan değişiklik, şirketlerin ödenekten yararlanma şartlarının kolaylaştırıldığı şeklinde yorumlanmıştı. Bu yorumları doğrularcasına peyderpey fabrikalardan ödenekten yararlanmak üzere İŞKUR’a başvuru yapıldığı yönünde haberler gelmeye başladı. Aralık ayı sonunda iç pazarda daralma gerekçesi ile üretime ara veren Hyundai Assan otomotiv fabrikasının önümüzdeki hafta da üretimini durduracağı, şirketin sektörel kriz gerekçesi ile kısa çalışma ödeneğine başvurduğu belirtildi. Hyundai Assan’ın başvurusunu yan sanayileri durumunda olan Howon ve Happiness otomotiv işyerlerinin başvurusu izledi. Üç işyerinin de kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak üzere İŞKUR’a yaptığı başvurunun inceleme aşamasında olduğu kaydedilirken, toplamda 5 bini aşkın işçinin bu süreçten etkileneceği vurgulandı. Ana sanayinin her duruşunda yan sanayilerin de durduğu düşünüldüğünde Assan Hanil, Dual otomotiv, Mobis gibi işyerlerinin de başvuru yapabileceği konuşulanlar arasında. Dolayısıyla kısa çalışmadan yararlanacak işçi sayısının 7 binleri bulabileceği bekleniyor.

Hyundai Assan otomotiv fabrikasında 21-28 Ocak tarihleri arasında üretime ara verilecek. Hyundai Assan’daki duruş nedeniyle yan sanayi durumundaki Howon, Happiness, Assan Hanil, Dual ve Mobis otomotiv işyerlerinde de önümüzdeki hafta üretim yapılmayacak. Aralık ayı sonunda da üretimin yapılmadığı işyerlerinden; Hyundai Assan, Howon ve Happiness işyerlerinde işçilere 14 Ocak-13 Nisan tarihlerini kapsayacak 3 aylık süre boyunca kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak üzere İŞKUR’a başvuru yapıldığı duyuruldu. Howon ve Happiness fabrikalarında panolara asılan yazıda başvuruya gerekçe 2019 yılında üretim adetlerinde yaşanan düşüş olarak gösterilirken, başvurunun henüz onaylanmadığı, İŞKUR tarafından yapılan denetlemenin ardından başvurusu onaylanan personele gerekli bilginin verileceği belirtiliyor. Hyundai Assan ve 2 yan sanayisinde yapılan başvurunun ardından gözler diğer fabrikalara çevrilirken başvurulara onay verilip verilmeyeceği ise önümüzdeki günlerde belli olacak.