Football Leaks belgelerini sızdırdığı iddia edilen "Muhbir" tutuklandı

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de 30 yaşındaki Portekiz vatandaşı Rui Pedro Gonçalves Pinto, hakkında Avrupa çapında yakalama emri çıkarılması sonrası tutuklandı. Pinto, Football Leaks belgelerini sızdırmakla suçlanıyor.

The Black Sea’nin haberine göre konuya dair basın açıklaması yapan Portekiz Kriminal Soruşturmalar Federal Bürosu, şahsın şantaja teşebbüs ve gizliliğin ihlali ile de suçlandığını belirtti. Portekizli yetkililer, Pinto’nun ülkeye iadesini sağlama arayışında.

Tutuklunun avukatı Fransız William Bourdon, Edward Snowden, Hervé Falciani ve Antoine Deltour gibi tanınmış “muhbir”lerin de avukatlığını yapıyor.

Bourdon müvekkilini “çok önemli bir Avrupalı muhbir(whistleblower) ve Football Leaks’in bir parçası” olarak tanımlıyor, müvekkilinin amacının futbol dünyasındaki suç faaliyetlerini açığa çıkarmak olduğunu vurguluyor.

TEHDİT EDİLİYORDU

Bourdon’un açıklamasına göre Pinto, avukatlarına son yıllarda “tehdit edildiğini” ve “ne pahasına olursa olsun susturulmak” istendiğini söyledi.

Avukatları, Rui Pinto’nun Portekiz’e iadesini engellemek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirtiyorlar ve ayrıca Pinto’nun bir “whistleblower” olarak hususi yasal korumaya tabi olduğunun altını çiziyorlar.

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MUHBİR(WHISTLEBLOWER) NEDİR?

“Whistleblower” kavramı kanuna aykırı, etik dışı, usulsüz ya da haksız uygulamaları ifşa edenleri tanımlamak için kullanılıyor. Bu kişiler genelde bağlantılı oldukları ya da yasa dışı iş yaptığından şüphelendikleri kurumlardan kamu yararını gözeterek bilgi sızdırıyor.

FOOTBALL LEAKS NEDİR?

The European Investigative Collaborations (EIC Network) adlı gazetecilik konsorsiyumu, Football Leaks kapsamındaki belgelere dayanarak profesyonel futbol dünyasındaki kanunsuz faaliyetleri ifşa eden haberler yayınlamıştı. Bu haberler, geçtiğimiz yıllarda farklı Avrupa ülkelerinde bir dizi soruşturmanın başlamasına sebep oldu. Football Leaks’ten sağladıkları bilgilerle bazı Avrupa devletleri, ciddi vergi kaçakçılığı vakalarını tespit etti.

Football Leaks belgeleriyle Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’in de Beşiktaş’ın başkanı olduğu dönemde kulübü zarara sokan pek çok usulsüz menajer anlaşması yaptığı ortaya çıkmıştı. (SPOR SERVİSİ)