SES Adana Şubesi yeni binasının açılışını gerçekleştirdi

KESK'e bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Adana Şubesinin yeni binasının açılışı gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan SES Genel Hukuk Sekreteri Aylin Akçay, KESK’e bağlı sendikalar kurulurken binalarının olmadığını belirterek “Mekanlarımız, evlerimiz, kahvehaneler, kafelerdi. Yine binalarımız olmasa da mücadelemiz devam eder ancak bugün binalarımızın açılışını yapıyorsak bu mücadelemizi ilerlettiğimiz ve daha da ilerletme olanağına sahip olduğumuz anlamına geliyor” dedi.

SES Adana Şubesi

Fotoğraf: Evrensel

“İHRAÇLARIN DÖNMESİ İÇİN HER ALANDA MÜCADELEMİZ SÜRECEK”

Emekçilerin mücadelesinin ve demokrasi mücadelesinin bastırılması için her türlü olanağın seferber edildiğini dile getiren Akçay, ekonomik krizin emekçilerin üzerine yıkılmaya çalışıldığı bir dönemde olunduğunu hatırlatarak “Ancak buradaki beraberlik bu mücadelenin bastırılmayacağını gösteriyor” dedi. KHK ile ihraç edilen kamu emekçilerine dikkat çeken Akçay, “Mücadelenin en önündeki kesimlerin, yolun temizlenmesi için ihraç edildiklerini biliyoruz” dedi. Arkadaşlarının dönmesi için hem hukuki yollarla hem alanda mücadele etmeye devam ettiklerini söyleyen Akçay kazanacaklarına inandığını dile getirdi.

“DÜN VERDİĞİMİZ MÜCADELEYİ BUGÜN DE VERİYORUZ”

SES Adana Şube Başkanı Muzaffer Yüksel, sağlık ve sosyal hizmet alanında uygulanan piyasacı ve gerici uygulamalara, temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasına karşı mücadele ettikleri gibi iş güvencesinden yoksun, esnek, kuralsız çalıştırma biçimine, sağlık ve sosyal hizmetlerin piyasalaştırılmasına ve tek adam diktatörlüğüne karşı mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

“ŞEHİR HASTANELERİ BAKANLIĞA DEVREDİLSİN”

Yapılan şehir hastanelerinin sağlık bakanlığına devredilmesini istediklerini dile getiren Yüksel, “Çalışan hastaneler kapatılmamalıdır. Özellikle Adana ilimizde tüm kamu hastanelerinin kapasiteleri düşürüldü. 7 yıl önce boşaltılan asırlık Karşıyaka devlet hastanesinin yerine halen bir hastane yapılmadı şimdi de 1968 yılında yapılan 600 yataklı numune hastanesi boşaltıldı, ne yapılacağı meçhul tüm hastaneler tam kapasite ile çalıştırılmalı kapanan hastaneler hemen açılmalıdır” dedi.

“MÜTEAHHİTLİĞE DEĞİL SAĞLIK HİZMETİNE İHTİYAÇ VAR”

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, vatandaşın karşılaştığı sorunlardan hekimlerin uğradığı şiddet olaylarına kadar sağlık konusunun son günlerde en çok tartışılan konulardan biri olduğunu belirterek müteahhitlik üzerinden tanımlanan şehir hastaneleri ile örtüşen sağlık politikalarına son verilmesini istedi.”

Açılışa, DİSK ve KESK’e bağlı sendikalar, TMMOB, Adana Tabip Odası, Adana Barosu, Emek Partisi, ÖDP, HDP temsilcileri, CHP Adana Milletvekilleri Müzeyyen Şevkin, Burhanettin Bulut ve Ayhan Barut ile SES Genel Mali Sekreteri Ali Önal ve Hukuk Sekreteri Aylin Akçay katıldı. (Adana/EVRENSEL)