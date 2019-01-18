Yorum Basın Yayın işçileri ücretlerini istiyor

Ekonomik kriz bahanesiyle dört aydır ücretleri ödenmeyen ve geçtiğimiz günlerde işten çıkarılan Yorum Basın Yayın işçileri basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada, çalıştıkları süre boyunca birçok hak gasbına uğradıklarını belirten işçiler, “Bizler sadaka değil, emeğimizin karşılığı olan ücretleri talep etmekteyiz” dedi.

Ankara'da Yorum Basın Yayın'da çalışırken işten atılan ve dört aydır maaşları ödenmeyen işçiler basın açıklaması gerçekleştirdi. Tüm Bel Sen Genel Merkezi’nde gerçekleşen açıklamayı, işçiler adına Sibel Polat okudu. Polat, fabrika yöneticisi Yılmaz Ateş'in uzun yıllardır aktif siyasetle uğraştığını, siyasi geçmişinde Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanlığı, Ankara Milletvekilliği ve Meclis Başkanvekilliği yaptığını ifade ederek aktif siyasetle uğraşan Ateş’in mal varlığını korumak için matbaanın resmi ticari kayıtlarında şirket sahibi ve yöneticisi olarak kızı Burcu Ateş ve eşini gösterdiğini söyledi. Resmi kayıtların aksine matbaa ve şirketin tüm yönetimini Yılmaz Ateş'in gerçekleştirdiğini ifade eden Polat, işçi alımları, ücret ve mesai gibi işlemlerin tümünün Yılmaz Ateş tarafından yapıldığını dile getirdi.

‘KRİZ BAHANESİ KULLANILIYOR’

Çalıştıkları süre boyunca birçok hak gasbına uğradıklarını belirten Polat, sigorta primlerinin eksik yatırıldığını, emekli çalışanların ek sigorta primlerinin yatırılmadığını, maaşların bir kısmının elden verildiğini; fazla mesai, hafta sonu çalışma, yıllık izin ve resmi tatil ücretlerinin ise ödenmediğini ifade etti. Polat, işverenin ayrıca ucuz iş gücünden faydalanmak için çalışma ve oturma izni bulunmayan mülteciler ile çocuk işçileri de çalıştırdığını ve iş kazalarını ört bas ettiğini dile getirdi. Ekonomik kriz bahanesiyle 4 aydır ücretlerinin ödenmediğini belirten Polat, “Oysa aynı işveren milyonluk yatırımlar yapmakta, yeni ve son teknoloji makineler almaktadır” dedi. Polat, işlerin hala aralıksız sürdüğünü ve hatta mesai yapılarak iş yetiştirildiğini ifade ederek kriz bahanesinin işçilere karşı kötü niyetlice kullanıldığını dile getirdi.

İŞSİZLİK MAAŞI ALAMASINLAR DİYE İSTİFA OLARAK BİLDİRDİ

Alacaklarının ödenmemesi nedeniyle okuyan çocuklarının yurttan atıldığını, evlerine icra geldiğini ve kiralarını ödeyemediklerini belirten Polat, sorunlarını dile getirdiklerinde ise işverenin kendilerini oyaladığını ve “Bu kadar borcu bize güvenerek mi yaptınız? Daha iyi bir yer bulursanız tabi ki istifa edip gidebilirsiniz” dediğini aktardı. Polat, işverenin son olarak iflas bildirme tehdidi sonrası kendilerini işten çıkardığını, kendilerinin ise alacaklarının ödenmesi için istemli ihtarname gönderdiklerini dile getirdi. İşverenin alacakları ödemediği gibi işçilerin işsizlik maaşından yararlanmasını da engellemek için çıkışları istifa olarak bildirdiğini söyleyen Polat, haklarını alana kadar mücadele edeceklerini belirtti. Polat, “Bizler sadaka değil, emeğimizin karşılığı olan ücretlerimizi talep etmekteyiz. Bu haklı mücadelemiz haklarımızı alana kadar devam edecektir. Siz değerli dostlarımızı bu süreçte mücadelemize destek olmaya davet ediyoruz” dedi. (Ankara/EVRENSEL)