18 Ocak 2019 14:10
Son Düzenlenme Tarihi: 18 Ocak 2019 14:22

Adana'da belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?

2019 yerel seçimlerinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olan isimler kimler ve partilerin önceki seçimlerde aldığı oy oranları neler?

Adana'da belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?

Fotoğraf: Pexels

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    AKP'nin aday çıkarmayarak MHP'yi destekleyeceği 4 ilden biri olan Adana'da bir önceki yerel seçimde bu iki partinin oy toplamı yüzde 65'i aşıyordu. Ancak MHP'deki bölünme sonrası diğer Akdeniz sahil kentlerinde olduğu gibi burada da İYİ Parti, MHP oylarının çoğunu toparladı. İYİ Parti, Adana'da aday çıkarmıyor ve CHP'nin adayı Zeydan Karalar'ı destekliyor. Yine de Karalar için HDP'den gelecek destek belirleyici olacak gibi görünüyor.

    ADANA'DA SEÇİME HANGİ PARTİLER, HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?

    CHP – Zeydan Karalar

    CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar kimdir?

    CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar kimdir?

    MHP – Hüseyin Sözlü

    Diğer partilerin adayları belli oldukça sayfa güncellenecektir.

    ADANA'DA ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?

    24 HAZİRAN 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ ADANA SONUÇLARI

    AKP – % 33.51

    CHP - % 26.18

    HDP - % 13,41

    İYİ Parti - % 12,33

    MHP - % 11,64

    Saadet Partisi - % 1,07

    Hür Dava Partisi - % 0.54

    Vatan Partisi - % 0.19

    24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ ADANA SONUÇLARI

    Tayyip Erdoğan - %44,13

    Muharrem İnce - %35,83

    Meral Akşener - %9,80

    Selahattin Demirtaş - %9,29

    Temel Karamollaoğlu - %0.76

    Doğu Perinçek - %0.18

    2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU ADANA SONUÇLARI

    EVET - % 41.8

    HAYIR - % 58.2

    Seçime giren partiler içerisinde başkanlık referandumunda AKP, MHP, BBP "Evet", CHP, İYİ Parti, HDP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Bağımsız Türkiye Partisi, Demokratik Sol Parti, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi "Hayır" demişti.

    2014 YEREL SEÇİMLERİ ADANA SONUÇLARI

    MHP – % 33,6

    AKP – % 32

    CHP - % 25

    BDP - % 7,3

    ADANA'DA SEÇİMİN KRİTİK NOKTASI

    Adana, AKP’nin aday çıkarmayarak MHP’yi destekleyeceği illerden birisi. Benzer şekilde İYİ Parti de CHP’nin adayı Zeydan Karalar’ı destekliyor. HDP henüz Adana için adayını açıklamadı ve aday açıklamaması muhtemel görünüyor. Kentin en fazla oy alan 5 partisi için durum böyleyken, CHP, İYİ Parti ve muhtemelen HDP destekli Zeydan Karalar bu 3 partinin yüzde 52’ye yaklaşan desteğiyle yüzde 45 civarında seyreden AKP-MHP ortaklığına karşı önde görünüyor.

    SEÇİME 12 PARTİ GİRİYOR

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2019'daki yerel seçime 13 partinin girebileceğini açıklamıştı. EMEP, ÖDP ve HKP'nin itirazları reddedilirken seçime girme yeterliliği olan partiler şöyle:

    •     Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)
    •     Bağımsız Türkiye Partisi (BTP)
    •     Büyük Birlik Partisi (BBP)
    •     Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
    •     Demokrat Parti (DP)
    •     Demokratik Sol Parti (DSP)
    •     Halkların Demokratik Partisi (HDP)
    •     Hür Dava Partisi (HÜDA PAR)
    •     İYİ Parti,
    •     Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
    •     Saadet Partisi (SP)
    •     Türkiye Komünist Partisi (TKP)
    •     Vatan Partisi

    Bu partilerden HÜDA PAR, seçime girmeyeceğini açıkladı. (HABER MERKEZİ)

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