Öğrenciden valiye güldüren yanıt: 15 gün yatacağım

Kars Valisi Türker Öksüz, kent merkezine bağlı Yolaçan Cumhuriyet İlkokulunda karne dağıtım törenine katıldı. AA'da yer alan habere göre Öksüz, burada ilk olarak ana sınıfında öğrenim gören öğrencilerin karnelerini dağıttı.

Sınıfta öğrencilere "Tatilde ne yapacaksınız?" sorusunu soran Vali Öksüz'e minik öğrencilerden Zeynep Gül Akça Salur'u yanıtı güldürdü: "15 gün evde yatacağım." Bu yanıt üzerine Öksüz, minik öğrencinin yanına gelerek sohbet etti.

Öksüz, minik öğrenciye yeniden, "Ne yapacaksın tatilde, uyuyamıyor musun, kaçta kalkıyorsun?" gibi sorular yöneltti. Minik Salur da, "15 gün evde yatacağım, erken kalkıyorum, annem ne zaman kaldırırsa o zaman kalkıyorum" cevabını verdi. Vali Öksüz de bunun üzerine Salur'a "O zaman sen 15 gün uyu." dedi.

Minik Zeynep Gül Akça Salur, karne dağıtımı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, karnesini aldığını ifade ederek, "Karnemi aldım, eve gideceğim. Tatilde evde 15 gün uyuyacağım, yataktan bile kalkmayacağım, çok uykusuz kaldım, kaç gündür okula gidiyorum uyuyamıyorum, keyif yapmak istiyorum, mışıl mışıl uyuyacağım" dedi.

Vali Öksüz, yaptığı açıklamada, çocukluğunu anımsadığını söyledi. (HABER MERKEZİ)