Coca Cola işçilerinden direnişteki Cargill işçilerine ziyaret

Bursa Orhangazi’de bulunan ABD'li gıda firması Cargill’de sendikalaştıkları için işten atılan ve 276 gündür direnişte olan işçileri, Coca Cola işçileri ziyaret etti.

Bursa Kestel’de bulanan ve Tekgıda-İş Sendikasında örgütlü olan Coca Cola işçileri, Tekgıda-İş’te örgütlendikleri için işten atılan Cargill işçilerine destek ziyaretinde bulundu. Yapılan ziyareti anlamlı bulduğunu belirten Tekgıda-İş Örgütlenme Uzmanı Suat Karlıkaya, “Sizi görünce duygulandım. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. 2012 yılında Coca Cola’da çok zor günler geçirdik, sıkıntılar yaşadık. Ama biz orada hep doğru olan şeyin peşinde koştuk. Çocuklarımıza daha iyi bir gelecek kurabilmek, onlara daha iyi bir çalışma ortamı kurabilmek için bir şeylerle baş etmek zorunda kaldı. Ta Kestel’deki kola fabrikasından buraya 275 gündür direnişte olan Cargill işçilerinin yanına ziyarete geldiniz. İyi ki de geldiniz dostlar. Bu mücadele dayanışma ile büyüyecek. Coca Cola işçileriyle bugün omuz omuza Cargill işçilerinin mücadelesindeyiz. İnşallah yarın da başka fabrikaların önünde, başka insanların çocukları için, o çocukların geleceği, iyi bir hayat, iyi bir Türkiye kurabilmek için Cargill işçileri de, Coca Cola işçileri de, Nestle işçileri de, Sütaş işçileri de yanımızda olacak.

Coca Cola işçileri, direnişteki Cargill işçilerini ziyaret etti | Fotoğraf: Tekgıda-İş

(İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

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