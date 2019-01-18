Sözcü davası başladı: İktidarı eleştirdiğimiz için yargılanıyoruz

Sözcü yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile Sözcü Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, sozcu.com.tr Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin ve Haber Koordinatörü Yücel Arı hakkında “FETÖ silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek yardım etme” suçlamasıyla açılan dava Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi 37. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor.

Davayı CHP milletvekilleriyle birlikte Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş ile Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu da izliyor.

Duruşma, kimlik tespitlerinin ardından Ankara Adliyesi’nden SEGBİS sistemi ile katılan Emin Çölaşan’ın savunması ile başladı.

Çölaşan, “Hayatım FETÖ ile kavga etmekle geçti. Nice davalar açtılar, hiçbiri tutmadı. Şimdi iddianamede, bu konuda yazdığım yüzlerce yazı görmezden geliniyor, bir köşe yazımdaki ve verdiğim bir söyleşideki birkaç cümleden yola çıkılıp suçlanıyorum. Sözcü gazetesi Fetullahçı-cemaatçi değildir. Hiçbir zaman olmamıştır” diye konuştu.

DOĞRU: ŞEREFİMİ LEKELEYEN BİR SUÇLAMA

Çölaşan'ın ardından savunma yapan Metin Yılmaz, “Sert muhalefet yapmaktan yargılasalardı hadi neyse. Biz bunları devlete yerleştirmeyin dedikçe ‘Siz Ergenekoncu, darbecisiniz’ diye saldırdılar. Fethullah’a herkes inandı, aldandı, biz inanmadık, aldanmadık!” ifadelerini kullandı.

Necati Doğru ise savunmasında, “Şerefimi lekeleyen bir suçlamayla karşı karşıyayım. Yazımın tamamı buzlanıp 2 cümle ile suçlanıyorum. Sıraladığım sorularla, okura görünmeyeni de düşünmeye çağırıyorum. Fethullahçılar iktidarı eleştiriyor, Necati Doğru da iktidarı eleştiriyor; kuşun da insanın da iki ayağı vardır. O halde kuş insandır. Böyle bir düşünce tarzı olabilir mi?” ifadelerini kullandı.

Doğru’nun savunmasının ardından duruşmaya ara verildi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, Sözcü Gazetesi İnternet Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin, Sözcü Gazetesi İnternet Haber Koordinatörü Yücel Arı, yazar Necati Doğru ve yazar Emin Çölaşan şüpheli sıfatıyla yer alıyor. 61 sayfalık iddianamede 5 kişi hakkında "FETÖ'ye üye olmamakla beraber örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. (MEDYA SERVİSİ)