18 Ocak 2019 13:02Son Düzenlenme Tarihi: 18 Ocak 2019 13:50
Esenyurt'ta araç kaldırımda yürüyenlerin arasına daldı: 4 yaralı
Esenyurt'ta bir araç, kaldırımda yürüyenlerin üzerine sürdü. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.
Fotoğraf: DHA
İstanbul Esenyurt'ta bir araç, kaldırımda yürüyenlerin arasına daldı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.
Esenyurt'ta kaza bugün saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtilen otomobil, kaldırımda yürüyenlerin arasına girdi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. (DHA)
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