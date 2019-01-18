Dışişleri Bakanlığı: Çekilme YPG'ye hizmet etmemeli

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “ABD'nin Suriye'den çekilme süreci, PYD/YPG'nin bölücü gündemine hizmet etmemeli. Sahada oldubittiler yaşanmamalı” dedi.

Aksoy, Bakanlık'ta düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aksoy, "Esed rejimi askeri zafer peşinde ama Suriye'de ancak siyasi çözüm olabilir.” ifadesini kullanarak, Anayasa Komitesi kurulmasında belirli bir aşamaya gelindiğini dile getirdi.

Sözcü Aksoy, “ABD'nin Suriye'den çekilme süreci, PYD/YPG'nin bölücü gündemine hizmet etmemeli. Sahada oldubittiler yaşanmamalı. Bu hususları kuvvetli şekilde dile getirdik." ifadesini kullandı.

Aksoy, "Rejimin Münbiç'e yönelik provokasyon girişimine ve PYD/YPG'nin rejimi Münbiç'e sokma çabalarına kesinlikle izin verilmemeli. Kimse durumdan vazife çıkarmaya kalkışmasın. Münbiç'in PYD/YPG'den temizlenmesi bizim için ulusal güvenlik meselesidir. Münbiç'te bir terör saldırısı oldu. Bu da Münbiç yol haritasının tam olarak uygulanmasının, bölgenin terör örgütlerinden temizlenmesinin önemini ortaya çıkardı." dedi.

‘GÜVENLİ BÖLGE KONUSUNDA RUSYA İLE GÖRÜŞECEĞİZ’

Suriye'nin kuzeyinde gündeme gelen güvenli bölge tartışmalarına değinen Aksoy, şunları söyledi:

“ABD'nin güvenli bölge teklifine önerimiz olumludur. Bunun Suriye bağlamında önemli bir gelişme olacağına inanıyoruz ve destekliyoruz. Bu konuda Rus ortaklarımızla da görüşmelerimiz devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımız 23 Ocak tarihinde Rusya'ya bir ziyaret gerçekleştirecek. Sayın Putin ile bu konuların ele alınması bekleniyor. Askeri yetkililer ve diplomatlar arasında teknik görüşmelerin de devam ettiğini belirtmek isterim. Tabii bu bir süreç. Bu alanın nasıl oluşturulacağı modelleri hep ele alınmaya devam edecek.” (DHA)