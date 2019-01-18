İzmir ve Adana'da çok sayıda kişi gözaltına alındı

İzmir'de yapılan ev baskınlarında aralarında Barış Annesi Behiye Yalçın’ın da olduğu en az 8 kişi gözaltına alındı. Adana'da da 7 kişi gözaltına alındı.

İzmir’in birçok ilçesinde sabah saatlerinde yapılan ev baskınlarında onlarca kişi gözaltına alındı. Gizlilik kararı olduğu için gerekçesi öğrenilemeyen operasyonda, gözaltına alınanların çoğunluğu HDP yöneticisi ve üyelerinden oluşuyor.

Gözaltına alınan ve isimleri öğrenilenler şunlar: Cemile Aydın, Mehmet Demir, Fatma Yetim, Hayat İzgi, Dünyamalı Arınç, Sabri Adibeli, Zarife Karasungur ve Barış Annesi Behiye Yalçın.

ADANA

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında Adana, İstanbul ve Dersim'de 8 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda ditijal malzemelere ve bazı kitaplara el konulurken, 4'ü kadın 7 kişi gözaltına alındı.

Gözaltılar Adana İl Emniyet Müdürlüğü'nde tutuluyor. (MA)