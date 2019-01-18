Mobilyacılar sitesindeki işyerlerinin çoğunda kaçak akım rölesi yok

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şubesi tarafından Ankara mobilyacılar sitesindeki iş cinayeti ile ilgili yapılan açıklamada, konutlardan çevrilme iş yerlerindeki elektrik panolarında kaçak akım rölesinin olmadığını belirtilerek “Sitelerdeki elektrik tesisatları vakit kaybetmeden yenilenmeli!” denildi.

Açıklamada sitelerde faaliyet gösteren 4 katlı mobilya binasında çıkan yangınla ilgili olarak çıplak gözle yapılan inceleme sonucu hazırlanan ön raporda, konutlardan çevrilme iş yerlerindeki elektrik panolarında kaçak akım rölesinin olmadığı, havalandırma bacalarının, yangın merdivenlerinin bulunmadığı saptandığı belirtildi.

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"ELEKTRİK TESİSATLARI VAKİT KAYBETMEDEN YENİLENMELİ"

Olay yerine gidildiğinde adli makamların incelemesinin devam etmesi nedeniyle olay mahalline girilemediği ifade edilen açıklamada şöyle denildi: “Olay yerinde, kaza anında içeride bulunan itfaiyeciler tarafından kurtarılan kişilerle ve çevredekilerle yapılan görüşmede; yangının meydana geldiği binanın içinin kauçuk ile dolu hangara benzer, büyük bir yer olduğu, bu binanın ikinci katında insanların elektrik sobası ile ısınırken elektrik kablosunun alev alması sonucu kauçukların tutuştuğu ve zehirli gazın etrafa yayıldığı ifade edilmiştir.”

Olay yeri ve çevresindeki binalarda yapılan incelemelerde de, havalandırma bacalarının olmadığı, yangın merdivenin bulunmadığı, elektrik tesisatlarının çok eski ve kötü durumda olduğu, panolarda kaçak akım rölesinin bulunmadığı, kablo bağlantılarının çıplak olduğu, halen eski tip tel sargılı porselen sigortaların kullanıldığı, bu sigortalarda olması gerekenden fazla tel sarılarak akım değerlerinin yükseltildiği gözlendiği bildirilen açıklamada; “Mobilya üretiminde kullanılan makineler termik şalterler kullanılarak koruma altına alınmış olsa da, aynı tesisatın ısınma ve benzeri amaçlarla kullanılan kısımlarında koruma cihazları kullanılmamış, makinelere verilen değerin insan hayatına verilmediği görülmüştür. İşçi Sağlığı ve Güvenliği kapsamında bu iş yerlerinin yıllık periyodik elektrik tesisatı, topraklama tesisatı ve paratoner ölçüm ve muayenelerinin yapılıp yapılmadığı da bilinmemektedir.

Fotoğraf: Mete Karakul

Yangın merdiven olmadığı için bu iş yerlerinin nasıl iskân aldıkları sorusu da tartışılması gereken bir başka konudur. Mobilyacılar sitesi olarak bilinen ve vatandaşların çok sık kullandığı bu alanlarda yeterli güvenlik önlemi alınmaması benzer şekilde sık sık yangınların meydana gelmesi ciddi can kaybı riski taşımaktadır” denildi.

Siteler'deki tüm mekanların elektrik tesisat ve panolarının kontrollerinin yetkili mühendislerce sağlanması gerektiği vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Yenilenme ihtiyacı olanlar acilen yenilenmeli, binaların yangından korunması hakkında yönetmelik kapsamında "yangın uyarı sistemlerinin" kurulması ve mevcut sistemlerin periyodik kontrol ve bakımlarının yapılması sağlanmalıdır, yangın merdiveni olmayan iş yerleri ile ilgili yasal düzenlemeler de hayata geçirilmelidir. Sorumlu tüm kurumlar koordineli bir biçimde birlikte hareket etmeli, yeni faciaların, can kayıplarının yaşanmaması için herkes üzerine düşen görevi yerine getirmelidir.” (HABER MERKEZİ)