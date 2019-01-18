İzocam’da grev başladı

Kristal-İş ile İzocam’da patronu arasında süren toplusözleşme görüşmelerinin tıkanması üzerine Kocaeli Dilovası ve Mersin Tarsus'daki İzocam fabrikalarında greve çıkıldı.

Kocaeli Dilovası'daki fabrikada sabah 09:00’da davul-zurna eşliğinde başlayan grevde işçiler, taleplerinin bir an önce kabul edilmesini istedi.

İzocam'da grevdeyiz! Saat 9:00 itibariyle İzocam'da grevimizi başlatmış bulunuyoruz. pic.twitter.com/mFyPN1bgt2 — Kristal-İş Sendikası (@Kristal_Is) 18 Ocak 2019

Kristal-İş Genel Merkezi, önceki gün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti: Görüşmeler sırasında taraflar idari maddeler konusunda makul bir süre içinde uzlaşabildiler. Ancak sıra ücrete gelince, asgari ücrete mahkum edilmiş olan ve ağırlıklı olarak 10-15 yıllık kıdeme sahip olan üyelerimizin önüne önce şirketin yeterince kârlı olmadığı, sonrasında da patlak veren ekonomik kriz çıkarıldı. İşveren tarafından sendikamıza resmi olarak yapılmış olan ücret zammı teklifi bile birkaç gün sonra geri çekildi. İşveren ücret maddeleri görüşülürken bu ve benzeri tutarsız tavırlarını sürdürdü.

Sendikalaşma sürecinde işten atılan işçilerin geri alınması talebinin de kabul edilmediği belirtilen açıklamada, “2014 yılından bu yana gelen bu süreçte ve 2018 temmuz ayından bu yana yapılan görüşmelerde yukarıda saydığımız sebeplerle ücret ve ücrete bağlı maddeler konusunda işverenle anlaşma sağlanamamıştır. Bu sebeplerle, tüm İzocam işçilerinin görüşü alınarak, 18 Ocak 2019 günü İzocam’a bağlı Dilovası ve Tarsus tesislerinde greve çıkma kararı alınmıştır” ifadeleri yer aldı. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

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