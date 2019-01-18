Tunus’taki grev Arap basınında: Maaş zammını IMF engelliyor

Yusuf ERTAŞ

Tunus’un en büyük sendikası olan Genel İşçi Sendikasının (UGTT) çağrısı ile ülke dün büyük bir genel greve tanık oldu. Grev, hükümetle yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından geldi. Grevin, havaalanları, ulaşım, okullar ve medya üzerindeki etkisinin büyük olduğu bildiriliyor. Arap medyası ağırlıklı olarak, “Genel grev Tunus’ta kamu sektörünü felç etti” başlığını tercih etti. Haberlerde genel grevin “gergin bir politik iklimde ve seçim yılının başlangıcında” yapılmasına dikkat çekildi.

ÜCRETLERİN DÜŞÜRÜLMESİ İÇİN IMF BASKISI

Mısır’ın Masri el Youm gazetesi, Uluslararası Para Fonu’nun (IMF), kamu çalışanlarının ücretlerini dondurması için Tunus Hükümetini baskı altında tutuğunu vurguladı. “Perşembe günü Tunus Genel İşçi Sendikası’nın 670 bin kamu çalışanının maaşlarını yükseltmeyi reddeden Tunus Hükümetini protesto etmek amacıyla ülke genelinde düzenlediği bir günlük grevin ardından Tunus’ta demiryolu, karayolu ve havayolu trafikleri durdu” diye yazdı. Gazete, Tunus Başbakanı Yusuf Şahid’in, grevin çok pahalıya mal olacağını, ancak hükümetin ücretleri yükseltmeyi göze alamayacağını söylediğini aktardı.

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KAMU SEKTÖRÜ FELÇ OLDU

Al Magreb, “Tunus’ta perşembe günü, yoğun güvenlik önlemleri arasında, ulaşım, sağlık, eğitim, posta, bankalar, belediyeler, maliye ve sosyal fonlar dâhil genel hizmetler ve kamu sektöründe genel grev gerçekleşti” diye yazdı.

Londra merkezli al Arab gazetesi genel grev haberini, “Genel grev Tunus’ta kamu sektörünü felç etti” başlığı ile aktardı. Gazete, 22 Kasım’da Tunus’taki hükümet çalışanlarının aynı talepler için genel bir grev gerçekleştirdiklerini anımsattı ve 17 Ocak’ta yapılan grevin, 2019 sonunda yapılacak olan parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ülkedeki artan siyasi çekişmeyle aynı zamana denk geldiğine dikkat çekti.

ÜCRETLERİN GSMH’DAKİ PAYININ DÜŞÜRÜLMESİ HEDEFİ

Al Kuds Al Arabi, Tunus Başbakanı Şahid’in, “Tunus’taki grev pahalıya mal oluyor ama hükümet daha fazlasını yapamıyor” sözlerini manşete taşıdı. Kaynakların, hükümetin yaklaşık 400 milyon dolar teklif ettiğini, sendikanın ise 850 milyon dolar talep ettiğini söylediğini aktardı. Tunus’un ekonomisinin, eski Cumhurbaşkanı bin Ali’nin 2011’de devrilmesinden bu yana ciddi bir kriz yaşadığına, işsizlik ve enflasyonun görülmemiş seviyelere yükseldiğine işaret etti ve hükümetin IMF’nindirektifleri doğrultusunda kamu sektörü ücretlerinin Gayri Safi Milli Hasıladaki (GSMH) payını yüzde 15’ten yüzde 12.5’a düşürmeyi hedeflediğine dikkat çekti.

GENEL GREVE KATILIM YÜZDE 95 ORANINDA OLDU

Tunus’un Al Şuruk gazetesi, “Erken saatlerde grevin başarı oranı yüzde 95’e ulaştı” diye yazdı. Gazete, Suse Bölgesel Çalışma Genel Sekreteri Kasım Zamani’nin sabahın erken saatlerinde çoğu kurumda grev başarı oranının yüzde 95 olduğunu söylediğini aktardı. Grevin, kıyı taşımacılığının bir kısmı dışında çoğu sektörü kapsadığını vurguladı.

Lübnan’ın Annahar Gazetesi, Tunus’un 2011 devriminin ardından demokrasi yolunda ilerleyen ve kayda değer bir siyasal geçiş sağlayan tek Arap Baharı ülkesi olarak nitelendirildiğini belirterek grevin, hükümet çalışanlarını ve devlet şirketleri çalışanlarını bir araya getiren türünün ilk örneği olduğuna dikkat çekti.