773 milyon e-posta kimliği ve 21 milyon parola sızdırıldı

Yaklaşık 773 milyon benzersiz e-posta adresi ve 21,2 milyondan fazla parola, Koleksiyon #1 olarak adlandırılan büyük bir veri dökümünde ifşa edildi.

Dijitalguvenlik.org sitesinin Have I Been Pwned'dan aktardığına göre Troy Hunt, devasa boyutta e-posta hesabının sızdırıldığını duyurdu. Habere göre, hesaplar 'Koleksiyon #1' diye adlandırılan bir veri dosyası, dosya paylaşım hizmeti MEGA ve daha sonra da isimsiz popüler bir hack forumunda yayınlandı. Veriler, toplam 87 gigabayt büyüklüğünde 12 binden fazla dosyayı içeriyor.

E-POSTA VE PAROLALAR 2 MİLYARDAN FAZLA SATIR

Troy Hunt'ın paylaştığı bilgilere göre, Koleksiyon #1, toplam 2 milyar 692 milyon 818 bin 238 satırdan oluşan bir e-posta adresi ve parola setidir. Kelimenin tam anlamıyla binlerce farklı kaynaktan gelen birçok farklı bireysel veri ihlalinden oluşuyor.

Hunt, temizleme işlemi sonucunda 1 milyar 160 milyon 253 bin 228 benzersiz e-posta adresi ve parola kombinasyonunu 772 milyon 904 bin 991 adet benzersiz e-posta adresine indirdi. Bununla birlikte 21 milyon 222 bin 975 benzersiz parola, düz metin olarak yer alıyor.

Dizin listesindeki birçok ihlali tanıdığını söyleyen Hunt, eskiden kendisinin de kullandığı hesapların ortaya çıktığını ve bu eski e-posta/şifre kombinasyonunun gerçekten doğru olduğunu aktardı. Troy Hunt, “Kısacası, bu ihlalin içindeyseniz, daha önce kullandığınız bir veya daha fazla şifre, başkalarının görmesi için dolaşıyor” diye yazdı.

PAROLANIZI DEĞİŞTİRİN, GÜVENLİĞİNİ ARTIRIN

E-posta hesaplarınızdan herhangi birinin veya e-postanızla ilişkili çevrimiçi bir hesabınızın bilinen bir ihlalin parçası olup olmadığını https://haveibeenpwned.com‘dan kontrol edebilirsiniz.

Eğer e-posta hesabınızın verileri paylaşıldıysa, parolanızı hemen değiştirin. Mümkün olan her yerde iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) kullanmayı da düşünebilirsiniz. Bu yöntem hesap çalma girişimlerini büyük ölçüde önüne geçiyor. (HABER MERKEZİ)