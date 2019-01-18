İsrail Başbakanı Netanyahu, #10YearsChallenge’da “Duvar”la övündü

#10YearsChallenge sosyal medyadaki etkisini korurken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kampanyaya Mısır sınırı boyunca ördüğü dikenli tellerle övünerek katıldı.

Sosyal medyada kullanıcıların 10 yıl önceki ve bugünkü fotoğraflarını paylaşmalarıyla başlayan furyaya İsrail Başbakanı da kendi meşrebince katıldı.

Sina Çölü’nde Mısır’la sınır oluşturan noktadan iki fotoğraf paylaşan Netanyahu, 2009’daki aşılması kolay dikenli tellerin aksine 2019’da güçlendirilmiş bir duvar olduğuna vurgu yaptı.

Netanyahu’nun tweet’i sosyal medyada tepki çekti. Bazı kullanıcılar, İsrail liderinin sadece müttefiki Donald Trump gibi duvarlarla övünebildiğini belirtti.

Netanyahu, 2012’de tamamlanan 200 km’lik Mısır duvarıyla “Teröristlerin ve İsrail’in Yahudi demografisini değiştiren Afrikalı göçmenlerin ülkeye yasa dışı girişlerinin önlendiğini” belirtiyor.

Netanyahu’yu eleştirenler ise duvar politikasının ve bununla övünmenin mevcut ırkçı politikanın yansımalarından biri olduğunu söylüyor.

İsrail, Lübnan, Gazze Şeridi ve Batı Şeria’nın da belli bölümlerinde sınırını duvarla kapatmış durumda.

Netanyahu, bu tweet'inin yanı sıra ABD'nin İsrail Başkonsolosluğunu Kudüs'e taşıma kararını da "10 yılda elde edilen başarıları" arasında saydı.

(DIŞ HABERLER)